Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bosan Itu-Itu Aja? Ini Ide Stok Minuman di Kulkas yang Wajib Ada di Rumah

Wilda Fajriah , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:33 WIB
Bosan Itu-Itu Aja? Ini Ide Stok Minuman di Kulkas yang Wajib Ada di Rumah
Ide Stok Minuman di Kulkas yang Wajib Ada di Rumah, (Foto: Dok)
A
A
A

Lemari es tak hanya berfungsi untuk menyimpan bahan makanan saja, namun juga minuman. Stok minuman di kulkas sangat bermanfaat jika tiba-tiba Anda merasa haus dan bosan minum air putih.

Selain itu, menyimpan stok minuman di kulkas juga dapat memberikan kesegaran berbeda bagi Anda. Ada berbagai jenis minuman yang bisa Anda simpan di kulkas, mulai dari yang manis hingga menyegarkan. Berikut ulasannya!

5 Stok Minuman di Kulkas yang Wajib Ada

1. Green Tea

Salah satu minuman yang sering dikonsumsi dan disukai oleh banyak orang adalah teh, apalagi saat ini variasi teh juga berkembang dan memiliki varian rasa yang berbeda-beda, seperti green tea misalnya.

Green tea merupakan salah satu jenis minuman yang kaya akan antioksidan sehingga memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan tubuh Anda. Salah satu contohnya seperti meningkatkan daya ingat dan konsentrasi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement