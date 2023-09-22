Bosan Itu-Itu Aja? Ini Ide Stok Minuman di Kulkas yang Wajib Ada di Rumah

Ide Stok Minuman di Kulkas yang Wajib Ada di Rumah, (Foto: Dok)

Lemari es tak hanya berfungsi untuk menyimpan bahan makanan saja, namun juga minuman. Stok minuman di kulkas sangat bermanfaat jika tiba-tiba Anda merasa haus dan bosan minum air putih.

Selain itu, menyimpan stok minuman di kulkas juga dapat memberikan kesegaran berbeda bagi Anda. Ada berbagai jenis minuman yang bisa Anda simpan di kulkas, mulai dari yang manis hingga menyegarkan. Berikut ulasannya!

5 Stok Minuman di Kulkas yang Wajib Ada

1. Green Tea

Salah satu minuman yang sering dikonsumsi dan disukai oleh banyak orang adalah teh, apalagi saat ini variasi teh juga berkembang dan memiliki varian rasa yang berbeda-beda, seperti green tea misalnya.

Green tea merupakan salah satu jenis minuman yang kaya akan antioksidan sehingga memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan tubuh Anda. Salah satu contohnya seperti meningkatkan daya ingat dan konsentrasi.