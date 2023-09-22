Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Atlet Voli Cantik Maria Dancheva yang Fashionable

Firza Alifia , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:03 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Maria Dancheva yang Fashionable
Maria Dancheva. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Maria Dancheva merupakan seorang atlet voli yang membela Timnas Bulgaria. Atlet cantik kelahiran 4 Desember 1995 ini punya tinggi 195 cm yang membuat jangkauan spike mencapai 314 cm dan bloking mencapai 302. Dia pun dipercaya menjadi opposite hitter di Timnas Bulgaria.

Dia pun telah memenangkan medali emas bersama tim nasional pada World Championships U23 2017. Maria pun mendapatkan beberapa medali lainnya saat bertanding seperti, medali perak pada Bulgarian Cup 2015/16 dan medali perunggu pada Taiwan Enterprise League 2021/22.

Tidak hanya berprestasi, namun atlet cantik ini juga kerap tampil cantik dan modis loh. Yuk, intip potret dirinya yang dilansir dari Instagram @mariadancheva.

Tanktop polkadot

Maria Dancheva

Kali ini Maria tampil dengan tanktop hitam polkadot dipadukan dengan kulot pink. Rambut coklatnya yang ditata ke samping membuat tampilannya sangat cantik.

Ripped jeans

Maria Dancheva

Tampilan Maria saat berpose didepan pegunungan terlihat modis dengan celana ripped jeans. Ia memadukannya dengan crop sweater army ditambah dengan rambut merah membuatnya makin mempesona.

Jaket hitam

Maria Dancheva

Dengan berpose duduk di tangga, Maria terlihat sedikit berbeda dengan style sebelumnya. Ia menambahkan jaket hitam pada penampilannya kali ini.

Halaman:
1 2
      
