HOME WOMEN LIFE

Wakili Indonesia di Miss World 2023, Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022 Dapat Wejangan dari Para Senior

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:35 WIB
Wakili Indonesia di Miss World 2023, Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022 Dapat Wejangan dari Para Senior
Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022, (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
AUDREY Vanessa, Miss Indonesia 2022 tengah mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk maju menjadi wakil Indonesia di ajang Miss World 2023, yang akan diselenggarakan pada Desember mendatang di India.

Dalam wawancara eksklusif dengan Okezone baru-baru ini, Audrey pun membagikan pengalaman ketika ia mempersiapkan diri untuk berangkat ke ajang Miss World 2023. Ia diketahui tengah mengikuti berbagai kelas dan kegiatan sosial untuk menunjang kemampuan dan keterampilan dirinya, agar semakin siap dan matang dalam menghadapi persaingan meraih mahkota biru Miss World.

Perempuan yang menguasai empat bahasa ini menuturkan, selain perbekalan dengan sederet kelas-kelas training, Audrey mengaku sudah mendapat wejangan dan semangat dari para senior, para Miss Indonesia sebelumnya. Mulai dari Natasha Mannuela yang sukses jadi 2nd Runner Up Miss World 2016 dan juara Beauty With a Purpose, hingga Carla Yules yang sukses di Top 6 Miss World 2022.

 

(Foto: MPI/Aldhi Chandra) 

“Para senior memotivasi saya, di sana tetap menjadi diri saya sendiri. Tapi di sisi lain juga harus mampu ‘mingle’, membaur dengan sesama,” ujar Audrey ketika ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

“Jadi bukan melihat finalis di kompetisi adalah musuh saya, tetapi bagaimana bisa tetap optimal akan ap apun yang terjadi di sana,” sambungnya.

