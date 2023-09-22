Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tak Cuma Bikin Daging Lembut, Sapi yang Bahagia Juga Hasilkan Susu Berkualitas

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |14:02 WIB
Tak Cuma Bikin Daging Lembut, Sapi yang Bahagia Juga Hasilkan Susu Berkualitas
Sapi. (Foto: Freepik)
MEMBUAT hewan bahagia disebut dapat membuat produk hasil hewan tersebut menjadi lebih baik. Oleh karena itu, di beberapa negara seperti Amerika mulai menerapkan peternakan "cage free", temasuk cage free ayam.

Memang hewan yang bebas dari kandang disebut lebih bahagia. Nah, yang paling terkenal adalah daging wagyu yang disebut mendapat perlakuan khusus seperti memberi sake dan memijat sapi tersebut.

Selain itu, disebut sapi yang bahagia juga dapat menghasilkan susu perah lebih berkualitas. Sapi jenis itu biasa disebut dengan happy cows dan pernyataan ini bukan bualan semata.

Ya, peneliti telah membuktikan hal itu. Sapi dengan kadar serotonin atau hormon bahagia yang lebih tinggi menghasilkan susu dengan kadar kalsium yang lebih tinggi. Para peneliti dari Universitas Wisconsin-Madison menemukan bahwa serotonin berkaitan dengan kadar kalsium dalam susu maupun darah sapi yang lebih baik.

"Serotonin meningkatkan kalsium darah pada sapi jenis Holstein, sementara itu pada sapi perah jenis Jersey, kadar kalsium meningkat gegara serotonin di susu perahnya," jelas laporan ilmiah tersebut, dikutip dari SciNews.

Sapi yang bahagia itu bukan hanya mendapatkan pakan yang berkualitas, tapi diperhatikan juga tempat tinggalnya. Perlakuan khusus yang didapat sapi perah akan memberi dampak positif juga pada sapinya.

