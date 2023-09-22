Jalan Cepat Efektif untuk Bakar Kalori? Begini Penjelasannya

JALAN cepat menjadi salah satu olahraga yang berdampak rendah untuk meningkatkan energi dan membantu membakar kelebihan kalori. Jika dilakukan dengan benar dan dipadukan dengan pola makan yang tepat, maka cara ini bisa membantu menurunkan berat badan.

Menariknya lagi, olahraga ini bisa dilakukan oleh semua orang tanpa memandang usia dan kebugaran fisik. Selain mudah untuk dilakukan, olahraga ini juga sangat menyehatkan bagi tubuh. Lantas berapa kalori yang dapat dibakar dari aktivitas jalan cepat?

Merangkum dari halaman resmi helthshots, Minggu (24/9/2023), meskipun jalan cepat dapat membantu membakar kalori, jumlah pembakaran kalori sebenarnya tergantung dari berbagai faktor, diantaranya adalah: berat badan, kecepatan, dan waktu.

Jika diambil berat badan rata-rata, 55 kilogram dan berjalan dengan kecepatan empat km per jam, maka dapat membakar 165 kalori dalam satu jam. Dan maksimal 275 kalori, jika berjalan dengan kecepatan 6,4 km per jam.

Hal yang sama juga berlaku jika berat badan seseorang 68 kilogram. Jalan cepat akan membakar 204 kalori minimalnya dengan kecepatan 4 km per jam, dan maksimalnya 340 kalori dengan kecepatan 6,4 km per jam selama satu jam.

Jika memiliki berat badan yang lebih berat, katakanlah 82 kilogram maka dengan kecepatan empat km per jam bisa membakar 246 kalori dalam satu jam. Rata-rata orang yang berjalan dengan kecepatan tiga km per jam, semakin cepat langkah dan berat badannya maka akan semakin banyak pula jumlah kalori yang terbakar.