Tips Menurunkan Berat Badan ala Orang Jepang, Mudah Dipraktikkan di Rumah

Cara orang Jepang turunkan berat badan. (Foto: Freepik.com)

MEMILIKI bentuk badan ideal, tentu menjadi impian banyak orang. Selain untuk menunjang penampilan, berat badan ideal ini pun bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Untuk itu, diet sangat penting bagi Anda yang memiliki berat badan berlebih. Ada banyak cara diet yang bisa dilakukan, salah satunya yakni dengan mempraktikkan diet ala orang Jepang. Cara diet mereka sangat mudah untuk dilakukan. Ingin tahu lebih lengkapnya?

Merangkum dari Pinkvilla, Sabtu (23/9/2023), berikut empat cara menurunkan berat badan ala orang Jepang.

1. Konsumsi satu porsi sayuran terlebih dahulu





Budaya makan orang Jepang berfokus pada konsumsi sayuran terlebih dahulu sebelum menikmati makanan lain. Memiliki porsi sayuran yang baik sebelum makan dapat membuat Anda merasa lebih kenyang dan bisa mengendalikan porsi makanan selanjutnya.

Selain itu, mengonsumsi sayuran saat perut kosong menghemat lonjakan kadar gula dalam tubuh dan insulin agar tidak dilepaskan secara massal, dengan demikian, membantu menurunkan berat badan.

2. Kunyah makanan dengan benar

Mengunyah makanan Anda dengan benar membawa perasaan kenyang dan membuat rasa lebih kenyang untuk jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, cara ini juga memudahkan proses pencernaan.

Di sisi lain, jika Anda tidak mengunyah makanan dengan benar, itu akan membuat pencernaan makanan menjadi sulit karena air liur tidak akan dapat memecah makanan dengan benar. Untuk itu, pastikan mengunyah setiap gigitan sebanyak 30 kali.