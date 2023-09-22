Fenomena Unik dan Tak Biasa Jepang Lebih Memilih Boneka dibandingkan Manusia

FENOMENA unik dan tak biasa Jepang, lebih memilih boneka dibandingkan manusia sudah pasti sangat menarik untuk diulas. Karena citra boneka yang umumnya jadi mainan kesukaan anak-anak, kini jadi berbeda di kalangan warga Jepang.

Masyarakat negeri Sakura kembali disorot akibat banyak pria dewasa yang menggemari boneka. Dalam hal ini, boneka yang dimaksud umumnya adalah boneka wanita dengan tubuh seksi. Bahkan pesona boneka tersebut dianggap bisa menyaingi wanita asli.

Hal ini pun menjadi fenomena unik dan tak biasa di Jepang. Namun, ternyata hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan. Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (22/9/2023) berikut beberapa alasan kenapa pria Jepang lebih memilih boneka dibandingkan manusia.

5. Tidak bisa marah

Salah satu naluri alami seorang wanita adalah memiliki emosi yang mudah berubah-ubah. Tak jarang wanita sering marah atau ngambek meski karena hal sepele.

Karena alasan itulah, banyak wanita yang kini tergeser dengan adanya boneka tersebut. Pasalnya, boneka itu merupakan benda mati yang tidak memiliki emosi meski diperlakukan kasar sekalipun.

Meski sekarang sudah ada beberapa boneka yang didesain memiliki emosi, namun kemarahan boneka tetaplah bukan suatu masalah yang besar.