Potret Tania Nadira, Tampil Anggun di Syukuran 4 Bulan Kehamilan

POTRET Tania Nadira kini menjadi perbincangan warganet. Sebab ia baru saja menggelar syukuran 4 bulan kehamilan anak keempatnya. Menariknya, acara tersebut berlangsung mewah.

Pada acara tersebut Tania mengundang berbagai kalangan mulai dari ibu-ibu pengajian, keluarga, rekan kerja, dan para sahabatnya. Syukuran yang berlangsung selama 2 hari itu berlangsung lancar. Mantan istri Tommy Kurniawan itu juga nampak sehat dan bahagia.

BACA JUGA: Denny Caknan Umumkan Kehamilan Pertama Bella Bonita

Berikut adalah potret Tania Nadira yang baru saja menggelar syukuran 4 bulan kehamilan melansir Instagram @tanianadiraa, Jumat (22/9/2023):

4. Anggun dan Bahagia

Pada potret ini Tania Nadira mengenakan gamis berwarna kuning dengan corak zig zag berwarna emas pada bagian tepinya. Istri Abdullah Alwi itu nampak sangat anggun. Guratan senyuman bahagia di wajahnya membuat aura wanita yang tengah hamil muda nampak cerah.