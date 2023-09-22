Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sering Keliru, Ternyata Ini 5 Perbedaan Pentol dengan Cilok

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |07:34 WIB
Sering Keliru, Ternyata Ini 5 Perbedaan Pentol dengan Cilok
Ilustrasi untuk perbedaan pentol dan cilok (Foto: Pinterest)
A
A
A

ADA beberapa perbedaan pentol dengan cilok yang perlu kalian ketahui dengan benar dan tepat. Pasalnya, banyak masyarakat yang kerap keliru dengan kedua menu hidangan satu ini.

Meski tampak serupa, namun ternyata kedua makanan itu tak sama dan memiliki perbedaan masing-masing. Lantas apa perbedaan hidangan makanan pentol dengan cilok?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (22/9/2023) terkait perbedaan pentol dengan cilok.

5 Perbedaan Pentol dengan Cilok

1. Asal Usul

Perbedaan pertama menu makanan pentol dengan cilok yaitu terkait asal usulnya. Meski tanpak sama namun keduanya berasal dari daerah yang berbeda.

Makanan pentol pertama berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara menu cilok asal mulanya diketahui berasal dari daerah Bandung, Jawa Barat.

2. Rasa

Makanan pentol dengan cilok ternyata juga memiliki rasa yang berbeda loh. Hidangan pentol memiliki rasa lezat dengan campuran tepung yang kenyal. Sementara cilok juga didapati kelezatan yang sama namun isiannya lebih bervariasi rasaanya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
