Daftar 10 Perempuan Cantik Afghanistan yang Paling Populer

AFGHANISTAN adalah negara yang kaya akan budaya dan sejarah. Orang-orang Afghanistan bangga dengan warisan mereka, dan ini tercermin pada para perempuan cantik mereka.

Perempuan Afghanistan dikenal karena kecantikan, keanggunan, dan kekuatan mereka. Berikut adalah 10 wanita cantik Afghanistan yang paling populer. Para wanita ini tidak hanya memukau, tapi mereka juga membuat perbedaan dalam komunitas mereka, seperti dilansir dari Wonder List.

10. Sitara Attaie

Aktris Amerika kelahiran Afghanistan ini berada di posisi No.10. Sitara Attaie adalah salah satu wanita tercantik yang dibesarkan di Belanda. Sitara menghabiskan masa kecilnya dengan tinggal di Afghanistan, India, dan Belanda. Saat ini dia tinggal di Amerika Serikat.

9. Najiba Faiz

Najiba Faiz adalah pembawa acara televisi dan aktris Pakistan kelahiran Afghanistan. Dia juga merupakan kontestan kontes kecantikan. Faiz adalah seorang wanita yang cantik, dan merupakan inspirasi bagi banyak wanita Afghanistan. Terkenal karena perannya dalam serial TV Pakistan "Sang-e-Mar Mar" dan trilogi keduanya "Sang-e-Mah".

8. Ghazal Sadat

Ghazal Sadat adalah seorang penyanyi dan pengusaha wanita asal Afghanistan. Ia lahir di Mazar-I-Sharif, Afghanistan dan pindah ke Turki ketika ia baru berusia tiga tahun. Ghazal kemudian memiliki karier yang sukses di kedua negara tersebut.

7. Annet Mahendru

Aktris Amerika kelahiran Afghanistan lainnya adalah Annet Mahendru. Annet Mahendru yang cantik adalah keturunan India-Rusia.