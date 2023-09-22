Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Daftar 10 Perempuan Cantik Afghanistan yang Paling Populer

Jonathan , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |08:01 WIB
Daftar 10 Perempuan Cantik Afghanistan yang Paling Populer
10 Perempuan Cantik Afghanistan. (Foto: Wonderlist)
A
A
A

AFGHANISTAN adalah negara yang kaya akan budaya dan sejarah. Orang-orang Afghanistan bangga dengan warisan mereka, dan ini tercermin pada para perempuan cantik mereka.

Perempuan Afghanistan dikenal karena kecantikan, keanggunan, dan kekuatan mereka. Berikut adalah 10 wanita cantik Afghanistan yang paling populer. Para wanita ini tidak hanya memukau, tapi mereka juga membuat perbedaan dalam komunitas mereka, seperti dilansir dari Wonder List.

10. Sitara Attaie

Perempuan Afghanistan

Aktris Amerika kelahiran Afghanistan ini berada di posisi No.10. Sitara Attaie adalah salah satu wanita tercantik yang dibesarkan di Belanda. Sitara menghabiskan masa kecilnya dengan tinggal di Afghanistan, India, dan Belanda. Saat ini dia tinggal di Amerika Serikat.

9. Najiba Faiz

Perempuan Afghanistan

Najiba Faiz adalah pembawa acara televisi dan aktris Pakistan kelahiran Afghanistan. Dia juga merupakan kontestan kontes kecantikan. Faiz adalah seorang wanita yang cantik, dan merupakan inspirasi bagi banyak wanita Afghanistan. Terkenal karena perannya dalam serial TV Pakistan "Sang-e-Mar Mar" dan trilogi keduanya "Sang-e-Mah".

8. Ghazal Sadat

Perempuan Afghanistan

Ghazal Sadat adalah seorang penyanyi dan pengusaha wanita asal Afghanistan. Ia lahir di Mazar-I-Sharif, Afghanistan dan pindah ke Turki ketika ia baru berusia tiga tahun. Ghazal kemudian memiliki karier yang sukses di kedua negara tersebut.

7. Annet Mahendru

Perempuan Afghanistan

Aktris Amerika kelahiran Afghanistan lainnya adalah Annet Mahendru. Annet Mahendru yang cantik adalah keturunan India-Rusia.

