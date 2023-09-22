Viral Ketika Ayah Disuruh Jaga Bayi, Begini Jadinya

BIASANYA tugas menjaga anak akan diserahkan kepada ibu, apalagi ketika sang ayah tengah sibuk dengan pekerjaannya. Tapi bukan berarti ayah lepas dari tanggung jawab mengurus anak loh.

Ada kalanya seorang ayah harus menghabiskan waku bersama anaknya. Memang banyak yang menyebut bahwa ketika anak diasuh oleh ayahnya, maka akan ada kelakuan aneh sang ayah kepada anaknya.

Nah, inilah yang terjadi di sebuah video yang memperlihatkan kelakuan seroang bapak–bapak yang lagi jagain anak. Kelakuan Bapak -bapak ini justru bikin ngakak netizen lantaran membuat anak bayi tersebut layaknya sebuah mainan.

Video tersebut di upload pada akun Instagram @tata.ruang.rumah. Pada video terlihat seorang bapak membuat mainan dari kardus bekas. Mainan tersebut layaknya koper bepergian dengan roda dan gagang yang bisa ditarik.