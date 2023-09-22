Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Bahan Alami untuk Atasi Rambut Merah karena Sinar Matahari Terik

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:14 WIB
4 Bahan Alami untuk Atasi Rambut Merah karena Sinar Matahari Terik
Rambut Merah. (Foto: Highend)
A
A
A

PAPARAN sinar matahari langsung yang terik dapat menyebabkan rambut menjadi merah dan kering, terutama jika Anda rutin beraktivitas di luar ruangan. Pastinya Anda pernah mengalami masalah rambut yang satu ini apalagi dengan udara panas yang terjadi beberapa bulan terakhir ini.

Hal ini tentu membuat Anda merasa tidak aman. Mengutip SehatQ, perubahan warna rambut dari hitam menjadi coklat kemerahan karena radiasi sinar ultraviolet matahari dapat menghancurkan sel melanin (pigmen hitam) yang ada pada batang rambut.

Berbeda dengan warna kulit yang memiliki kemampuan meregenerasi sel melanin setelah rusak akibat paparan sinar ultraviolet. Rambut terdiri dari sel-sel mati yang tidak mampu lagi memproduksi melanin meskipun sering terkena sinar matahari.

Biji wijen

Biji wijen mengandung kalsium, magnesium, vitamin B1, tembaga, seng, fosfor, asam amino, serat dan selenium serta bahan antioksidan yang dapat menutrisi rambut, merangsang pertumbuhan rambut dan menjaga kesehatan kulit kepala.

Kelapa

Minyak kelapa mengandung asam laurat, asam kaprat, asam oleat, dan asam linoleat. Kandungan ini dapat mengatasi berbagai masalah rambut termasuk kemerahan dan kekeringan akibat paparan sinar matahari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/611/3066682/rambut_menipis_pria-1ncT_large.jpg
4 Tips Mengatasi Rambut Menipis Pada Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/611/3062153/tips_atasi_rambut_rontok_hijabers-Yo3n_large.jpg
4 Tips Cegah Rontok bagi Hijabers, Awas Alami Kebotokan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/611/3040233/kebotakan_dini-17En_large.jpg
Yuk Cegah Kebotakan Dini dengan Cara-Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/611/3035188/desta-wQnT_large.jpg
Potret Desta Lakukan Transplantasi Rambut Gara-gara Pitak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/611/3034432/mewarnai_rambut-wfmE_large.jpg
Sama-Sama Mewarnai Rambut, Apa Beda Cat Rambut dengan Hair Toning?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/611/3033763/perawatan_rambut-WofK_large.jpg
Ini 4 Masalah Rambut yang Kerap Dikeluhkan Perempuan saat Datang ke Salon
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement