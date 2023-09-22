4 Bahan Alami untuk Atasi Rambut Merah karena Sinar Matahari Terik

PAPARAN sinar matahari langsung yang terik dapat menyebabkan rambut menjadi merah dan kering, terutama jika Anda rutin beraktivitas di luar ruangan. Pastinya Anda pernah mengalami masalah rambut yang satu ini apalagi dengan udara panas yang terjadi beberapa bulan terakhir ini.

Hal ini tentu membuat Anda merasa tidak aman. Mengutip SehatQ, perubahan warna rambut dari hitam menjadi coklat kemerahan karena radiasi sinar ultraviolet matahari dapat menghancurkan sel melanin (pigmen hitam) yang ada pada batang rambut.

Berbeda dengan warna kulit yang memiliki kemampuan meregenerasi sel melanin setelah rusak akibat paparan sinar ultraviolet. Rambut terdiri dari sel-sel mati yang tidak mampu lagi memproduksi melanin meskipun sering terkena sinar matahari.

Biji wijen

Biji wijen mengandung kalsium, magnesium, vitamin B1, tembaga, seng, fosfor, asam amino, serat dan selenium serta bahan antioksidan yang dapat menutrisi rambut, merangsang pertumbuhan rambut dan menjaga kesehatan kulit kepala.

Kelapa

Minyak kelapa mengandung asam laurat, asam kaprat, asam oleat, dan asam linoleat. Kandungan ini dapat mengatasi berbagai masalah rambut termasuk kemerahan dan kekeringan akibat paparan sinar matahari.