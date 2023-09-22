Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Resep Awet Muda Ala Taskya Namya, Wajib Bahagia hingga Rajin Minum Air Putih

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |08:00 WIB
Resep Awet Muda Ala Taskya Namya, Wajib Bahagia hingga Rajin Minum Air Putih
Tips awet muda ala Taskya Namya. (Foto: Instagram @taskyanamya)
A
A
A

AKTRIS dan model cantik asal indonesia Taskya Namya tetap terlihat awet muda pada usianya yang menginjak 30 tahun. Kulitnya terlihat begitu bersih dan sangat terjaga keindahannya.

Sekadar informasi, Taskya kini tengah disibukkan dengan promosi untuk film 'Di Ambang Kematian' yang akan tayang pada 28 September 2023. Dalam sesi wawancara langsung dengan Taskya Namya beberapa waktu lalu, Okezone pun menanyakan tips awet muda ala Taskya Namya.

1. Minum air putih

Hal pertama yang diucapkan oleh aktris cantik Taskya terhadap pertanyaan bagaimana cara dia terlihat awet muda adalah dengan minum air putih.

“hal yang paling penting nomor satu ya minum air putih, biar kulit tetap keliatan lembap dan sehat,” tutur Taskya.

Taskya Namya

2. Buat diri selalu bahagia

Selain minum air putih, kunci utama yang Taskya sarankan adalah tetap menjaga mood kamu agar selalu merasa bahagia dengan perbanyak tertawa.

hal tersebut dipicu oleh peningkatan hormon endorfin yang dapat meringankan ketegangan otot-otot di wajah ketika Anda tertawa. Selain itu merasa bahagia dengan lebih banyak tertawa akan membantu seseorang mengurangi stres.

3. Menggunakan sunscreen

Sunscreen merupakan basic skincare yang melindungi dari dai paparan sinar matahari. Hal ini dikarenakan kulit yang sering terpapar sinar matahari akan mengalami penurunan struktur dan fungsi kulit.

Oleh karena itu Taskya Namya mengingatkan pentingnya untuk menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit wajah. Rajin menggunakan sunscreen menjadi hal penting lainnya bagi Taskya menjaga kulitnya agar tampak awet muda.

