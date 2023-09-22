5 Bahan Kandungan Sampo yang Bisa Bikin Rambut Rontok

RAMBUT rontok bisa dibilang jadi masalah rambut sejuta umat, atau dengan kata lain masalah yang dialami banyak orang dalam sehari-hari.

Masalah rambut rontok bukan hanya menganggu penampilan, tapi juga akhirnya bisa membuat kepercayaan diri menurus karena rambut terus berkurang dan menipis. Nah, tahukah Anda, dari berbagai faktor pemicu, kerontokan rambut juga bisa diakibatkan dari pemakaian sampo yang salah.

Artinya memakai sampo dengan bahan kandungan yang tidak tepat, bisa menyebabkan rambut rontok. Lantas apa saja bahan-bahan tersebut? Melansir Times Of India, Jumat (22/9/2023) berikut ulasan singkatnya.

1. Sulfates: Busa yang dihasilkan oleh bahan sulfates memang bisa bantu membersihkan kotoran, dan minyak. Tapi, apabila kebanyakan menggunakan bahan sulfates bisa bikin rambut kering dan rapuh. Sehingga dapat melemahkan batang rambut dan mengakibatkan kerontokan.

2. Paraben: Ini adalah kandungan yang berbahaya dan mengandung bahan pengawet, sayangnya bahan ini memang seringkali ditemukan dalam produk shampoo karena mampu meningkatkan pertumbuhan rambut dan mencegah bakteri. Tetapi bahan ini dapat menyebabkan kerusakan pada akar rambut loh!

