5 Tips Mendapatkan Rambut Sehalus Sutra, Bisa Dilakukan di Rumah

RAMBUT merupakan salah satu mahkota bagi perempuan. Oleh sebab itu setiap perempuan ingin memiliki rambut indah yang halus seperti kain sutra.

Namun, sayangnya rambut sehalus sutra ini tidak mudah untuk didapatkan. Berbagai macam aktivitas terkadang membuat rambut menjadi kering hingga rusak. Untuk itu, perawatan intensif sangatlah penting untuk dilakukan. Lalu, perawatan seperti apa yang membantu rambut selalu dalam keadaan halus seperti sutra?

Mengutip dari Byrdie, Jumat (22/9/2023) berikut lima tips perawatan rambut sehalus sutra yang bisa Anda lakukan.

1. Tidur di sarung bantal sutra

Ternyata pemilihan sarung bantal yang kita gunakan untuk tidur sangatlah penting. Kain sarung bantal berbahan sutra mampu membuat kita tidur lebih nyenyak. Iris Rubin, MD, adalah dokter kulit bersertifikat dan salah satu pendiri SEEN Skin & Hair Care menjelaskan, kain sarung bantal berbahan sutra juga bisa membuat rambut lembut karena sutra tidak membuat kutikula rambut tidak rata.

“Tidur dengan sarung bantal sutra dapat membantu mengurangi gesekan yang dapat menyebabkan rambut kusut dan patah saat kamu bolak-balik sepanjang malam,” ucap Rubin.

2. Menghindari produk dengan bahan yang jadi penyebab rambut kering

Produk atau bahan tertentu dapat memperburuk kekeringan rambut. Untuk itu penting sekali memilih produk perawatan rambut yang sekiranya tidak membuat rambutmu kering, salah satunya penggunaan kondisioner dengen kandungan vitamin C.

“Menggunakan produk perawatan rambut yang lembut. Lalu hindari produk dengan bahan yang berpotensi mengeringkan, seperti sulfat dan alkohol 'jahat',” tutur Rubin.

3. Memerhatikan suhu air yang digunakan

Adam Federico adalah penata rambut dan wakil presiden pendidikan teknis untuk R+Co menyampaikan bajws setiap manusia perlu memperhatikan air yang gunakan untuk mencuci rambut. Federico mengatakan, air yang terbaik untuk mencuci rambut yakni air yang mengalir dan disaring.