Jangan Pesan di Waktu Mepet, Inilah Hari Terbaik Beli Tiket Pesawat Murah

SEMUA orang mengetahui bahwa hari terbaik dalam sepekan untuk membeli tiket pesawat adalah hari Selasa atau mungkin Minggu. Apapun itu, pasti ada hari terbaik dalam sepekan itu untuk membeli tiket pesawat, bukan?

Informasi yang beredar di internet penuh dengan saran tentang kapan sebaiknya memesan tiket pesawat.

Masalahnya, sebagian besar dari ini didasarkan pada asumsi, informasi lama, dan ramalan yang terbukti benar.

Mengutip Forbes, terdapat 2 penelitian terbaru yang mengungkapkan hari terbaik dalam seminggu untuk membeli tiket pesawat dan seberapa jauh Anda harus memesan penerbangan Anda.

Secara umum, para penumpang disarankan untuk memesan tiket pesawat pada hari Selasa untuk mendapatkan harga terbaik, di mana satu dekade yang lalu, maskapai penerbangan umumnya meluncurkan penjualan baru pada hari Selasa, dan mereka akan mencocokkan harga satu sama lain.

Hal ini dapat menyebabkan penawaran penerbangan murah pada hari Selasa. Hal itu jika sebuah maskapai penerbangan meluncurkan penjualan baru.

Namun, maskapai penerbangan tidak hanya melakukan penjualan pada hari Selasa, dan maskapai penerbangan tidak selalu menyamai penjualan pesaing mereka.

Sekarang, tips mengenai hari terbaik dalam sepekan untuk membeli tiket pesawat tergantung dari riset yang Anda baca.

Menurut studi terbaru dari Expedia, hari termurah untuk memesan tiket pesawat adalah hari Minggu. Ketika membandingkan harga penerbangan hari Minggu dengan hari Jumat, Expedia menemukan bahwa para penumpang dapat menghemat 5 persen untuk penerbangan domestik dan 15 persen untuk penerbangan internasional.

Diketahui, selama empat tahun terakhir, hari Minggu adalah hari terbaik dalam seminggu untuk memesan penerbangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Google menemukan bahwa harga penerbangan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis rata-rata lebih murah 1,9 persen dibandingkan dengan harga penerbangan pada hari Sabtu dan Minggu.