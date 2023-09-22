Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jangan Pesan di Waktu Mepet, Inilah Hari Terbaik Beli Tiket Pesawat Murah

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |06:03 WIB
Jangan Pesan di Waktu Mepet, Inilah Hari Terbaik Beli Tiket Pesawat Murah
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

SEMUA orang mengetahui bahwa hari terbaik dalam sepekan untuk membeli tiket pesawat adalah hari Selasa atau mungkin Minggu. Apapun itu, pasti ada hari terbaik dalam sepekan itu untuk membeli tiket pesawat, bukan?

Informasi yang beredar di internet penuh dengan saran tentang kapan sebaiknya memesan tiket pesawat.

Masalahnya, sebagian besar dari ini didasarkan pada asumsi, informasi lama, dan ramalan yang terbukti benar.

Mengutip Forbes, terdapat 2 penelitian terbaru yang mengungkapkan hari terbaik dalam seminggu untuk membeli tiket pesawat dan seberapa jauh Anda harus memesan penerbangan Anda.

Secara umum, para penumpang disarankan untuk memesan tiket pesawat pada hari Selasa untuk mendapatkan harga terbaik, di mana satu dekade yang lalu, maskapai penerbangan umumnya meluncurkan penjualan baru pada hari Selasa, dan mereka akan mencocokkan harga satu sama lain.

Hal ini dapat menyebabkan penawaran penerbangan murah pada hari Selasa. Hal itu jika sebuah maskapai penerbangan meluncurkan penjualan baru.

Infografis Traveling

Namun, maskapai penerbangan tidak hanya melakukan penjualan pada hari Selasa, dan maskapai penerbangan tidak selalu menyamai penjualan pesaing mereka.

Sekarang, tips mengenai hari terbaik dalam sepekan untuk membeli tiket pesawat tergantung dari riset yang Anda baca.

Menurut studi terbaru dari Expedia, hari termurah untuk memesan tiket pesawat adalah hari Minggu. Ketika membandingkan harga penerbangan hari Minggu dengan hari Jumat, Expedia menemukan bahwa para penumpang dapat menghemat 5 persen untuk penerbangan domestik dan 15 persen untuk penerbangan internasional.

Diketahui, selama empat tahun terakhir, hari Minggu adalah hari terbaik dalam seminggu untuk memesan penerbangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Google menemukan bahwa harga penerbangan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis rata-rata lebih murah 1,9 persen dibandingkan dengan harga penerbangan pada hari Sabtu dan Minggu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/25/3193832/maarten_paes-va13_large.jpg
Potret Mesra Maarten Paes dan Luna Bijl Rayakan Tahun Baru di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/25/3192745/monas-pWFi_large.jpg
4 Destinasi Wisata Murah Meriah yang Cocok Buat Liburan Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/298/3192136/makan-nP6j_large.jpg
Makan Banyak saat Liburan? Ini Tips Biar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/25/3191797/ragunan-wgs2_large.jpg
Ragunan Tambah Jam Operasional Selama Liburan Nataru, Buka Pukul 06.00 hingga 16.30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/25/3191624/kenny-LM3l_large.jpg
Kenny Austin Tunda Liburan Akhir Tahun demi Jaga Kehamilan Amanda Manopo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/25/3191469/menpar-yIFX_large.jpg
Libur Nataru, 1,45 Juta Kunjungan Wisman Diprediksi Serbu Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement