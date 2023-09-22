Mengenal Penyakit Ketegangan Otot, Bisa Sebabkan Kerusakan Pembuluh Darah

MENGENAL ketegangan otot, tarikan otot, atau bahkan robekan otot. Kondisi ini menandakan bahwa ada kerusakan pada otot atau tendon yang melekat. Cedera ini dapat terjadi jika memberi terlalu banyak tekanan pada otot, apakah melakukan aktivitas normal sehari-hari, mengangkat sesuatu yang berat, atau berolahraga.

Kerusakan otot dapat terjadi dengan bentuk yang berbeda. Seseorang mungkin saja telah merobek beberapa atau semua serat otot dan tendon yang melekat pada otot itu.

Dilansir dari WebMD Minggu (24/9/2023). Ketika otot robek, maka dapat merusak pembuluh darah kecil dan menyebabkan pendarahan kecil, atau memar serta rasa sakit yang disebabkan oleh iritasi ujung saraf di daerah tersebut.

Gejala Ketegangan Otot

Gejala ketegangan otot meliputi:

1. Pembengkakan, memar, atau kemerahan karena cedera

2. Nyeri saat istirahat

3. Nyeri ketika otot tertentu atau sendi dalam kaitannya dengan otot itu digunakan

4. Kelemahan otot atau tendon

5. Ketidakmampuan untuk menggunakan otot sama sekali

Pencegahan Ketegangan Otot

1. Bantu hindari cedera dengan melakukan peregangan setiap hari.

2. Mulailah program latihan dengan berkonsultasi dengan dokter Anda.

3. Lakukan peregangan setelah berolahraga.

4. Tetapkan rutinitas pemanasan sebelum olahraga berat, seperti berlari dengan lembut di tempat selama beberapa menit.