Mengenal Brisk, Speed, Power dan Race Walking, Mana yang Terbaik untuk Turunkan Berat Badan?

SEMUA orang tentu ingin memiliki tubuh yang bugar serta proporsional. Meski demikian, banyak orang tidak ingin melakukan olahraga terlalu berat karena tidak memiliki cukup waktu.

Jika Anda bingung untuk menentukan olahraga apa yang tepat untuk dilakukan, maka jawabannya adalah berjalan. Meski terlihat sepele, berjalan memiliki banyak manfaatnya bagi kesehatan lho. Selain itu ada pula beberapa cara berjalan sesuai dengan manfaatnya masing-masing.

Merangkum dari halaman resmi webefit, Minggu (24/9/23) berikut manfaat brisk, speed, power dan race walking, yuk disimak

1. Brisk Walking

Brisk walking dapat meningkatkan detak jantung Anda ke zona intensitas sedang. Jika Anda menggunakan monitor detak jantung, cara ini dapat meningkatkan 60 persen detak jantung maksimum Anda.

Jika Anda siap membakar lebih banyak kalori dibandingkan jalan kaki biasa, tingkatkan kecepatan menjadi lebih cepat. Kecepatan brisk walking adalah sekitar 5,6 kilometer per jam.

2. Speed Walking

Cara ini membakar lebih banyak kalori karena Anda bergerak dengan kecepatan lari ringan. Tapi ini lebih baik daripada harus berlari bagi orang yang mengalami cedera atau masalah persendian. Metode ini akan membuat Anda tidak akan terjatuh di setiap langkah dan membentur tanah dengan keras.

Jika fokus Anda adalah bergerak lebih cepat dan membakar kalori, jalan cepat adalah cara terbaik untuk melakukannya. Sama seperti jalan cepat, tidak ada cara khusus untuk bergerak; hanya bergerak lebih cepat daripada jalan cepat. Kecepatan pejalan kaki cepat mencapai delapan kilometer per jam.

3. Power Walking

Power walking mirip dengan speed walking, kecuali jkika Anda akan menambahkan gerakan lengan. Ini adalah latihan seluruh tubuh yang lebih baik karena lengan ikut terlibat.

Saat Anda berjalan, fokuskan mata sekitar 10 hingga 20 kaki di depan. Berjalanlah dengan postur yang membuat Anda setinggi mungkin. Jaga dagu tetap tegak dan sejajar dengan lantai. Setiap langkah yang Anda ambil, ayunkan lengan ke arah depan.

Power walk mungkin merupakan pilihan terbaik jika Anda lebih fokus pada perbaikan postur dan latihan seluruh tubuh. Kecepatan power walk biasanya antara 7,2 hingga 8,8 kilometer per jam.