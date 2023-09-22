Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Brisk, Speed, Power dan Race Walking, Mana yang Terbaik untuk Turunkan Berat Badan?

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |07:00 WIB
Mengenal Brisk, Speed, Power dan Race Walking, Mana yang Terbaik untuk Turunkan Berat Badan?
Mengenal jenis-jenis jalan cepat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEMUA orang tentu ingin memiliki tubuh yang bugar serta proporsional. Meski demikian, banyak orang tidak ingin melakukan olahraga terlalu berat karena tidak memiliki cukup waktu.

Jika Anda bingung untuk menentukan olahraga apa yang tepat untuk dilakukan, maka jawabannya adalah berjalan. Meski terlihat sepele, berjalan memiliki banyak manfaatnya bagi kesehatan lho. Selain itu ada pula beberapa cara berjalan sesuai dengan manfaatnya masing-masing.

Merangkum dari halaman resmi webefit, Minggu (24/9/23) berikut manfaat brisk, speed, power dan race walking, yuk disimak

1. Brisk Walking

Brisk walking dapat meningkatkan detak jantung Anda ke zona intensitas sedang. Jika Anda menggunakan monitor detak jantung, cara ini dapat meningkatkan 60 persen detak jantung maksimum Anda.

Jika Anda siap membakar lebih banyak kalori dibandingkan jalan kaki biasa, tingkatkan kecepatan menjadi lebih cepat. Kecepatan brisk walking adalah sekitar 5,6 kilometer per jam.

Olahraga untuk turunkan berat badan

2. Speed Walking

Cara ini membakar lebih banyak kalori karena Anda bergerak dengan kecepatan lari ringan. Tapi ini lebih baik daripada harus berlari bagi orang yang mengalami cedera atau masalah persendian. Metode ini akan membuat Anda tidak akan terjatuh di setiap langkah dan membentur tanah dengan keras.

Jika fokus Anda adalah bergerak lebih cepat dan membakar kalori, jalan cepat adalah cara terbaik untuk melakukannya. Sama seperti jalan cepat, tidak ada cara khusus untuk bergerak; hanya bergerak lebih cepat daripada jalan cepat. Kecepatan pejalan kaki cepat mencapai delapan kilometer per jam.

3. Power Walking

Power walking mirip dengan speed walking, kecuali jkika Anda akan menambahkan gerakan lengan. Ini adalah latihan seluruh tubuh yang lebih baik karena lengan ikut terlibat.

Saat Anda berjalan, fokuskan mata sekitar 10 hingga 20 kaki di depan. Berjalanlah dengan postur yang membuat Anda setinggi mungkin. Jaga dagu tetap tegak dan sejajar dengan lantai. Setiap langkah yang Anda ambil, ayunkan lengan ke arah depan.

Power walk mungkin merupakan pilihan terbaik jika Anda lebih fokus pada perbaikan postur dan latihan seluruh tubuh. Kecepatan power walk biasanya antara 7,2 hingga 8,8 kilometer per jam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/483/3158110/jalan_kaki-xo5D_large.jpg
Berapa Minimal Durasi Jalan Kaki untuk Kesehatan Jantung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/483/3156430/lari-B145_large.jpg
Apakah Boleh Berlari saat Sedang Flu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/483/3155112/olahraga-tMXg_large.jpg
4 Olahraga yang Cocok untuk Penderita Darah Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/481/3152102/lari-P2sJ_large.jpg
6 Tips Aman Berolahraga di Cuaca Dingin, Nomor 3 Penting Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151563/olahraga-fOGx_large.jpg
Ini Perbedaan Olahraga Hyrox dengan Crossfit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151513/lari-8B6p_large.jpg
6 Tips Mengatur Jadwal Olahraga Agar Konsisten
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement