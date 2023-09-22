4 Olahraga yang Aman Dilakukan saat Hamil

BANYAK aktivitas yang tidak bisa dilakukan selama kehamilan. Sebab beberapa aktivitas dianggap bisa berbahaya bagi ibu dan janin yang dikandung di dalamnya.

Lalu aktivitas apa saja yang aman dilakukan dan memberikan dampak baik saat hamil? Salah satu aktivitas aman yang dapat kamu lakukan saat hamil adalah berolahraga. Namun semuanya bergantung apakah Anda seseorang yang terbiasa olahraga atau tidak.

Dilansir dari halaman resmi March of Dimes Minggu (24/9/2023) berikut daftar aktivitas yang aman dilakukan saat hamil.

1. Berjalan

Berjalan merupakan aktivitas sehari-hari yang sekaligus bisa dijadikan olahraga ringan. Manfaat dari berjalan sendiri tidak membuat sendi dan otot tegang. Untuk ibu hamil disarankan berjalan di pagi hari disekitar taman atau tumbuhan hijau.

2. Kelas yoga dan pilates

Bagi Anda yang terbiasa melakukan yoga sebelum hamil, lanjutkanlah kegiatan ini saat sedang hamil. Namun perlu meminta kepada instruktur untuk menghindari dan mengubah pose yang mungkin tidak aman bagi wanita hamil.

3. Berenang

Ibu hamil yang melakukan aktivitas olahraga air atau berenang dapat membantu menstabilkan detak jantung. Selain itu berenang juga bagus untuk melatih persendian dan otot. Bagi ibu hamil bisa berenag selama 30 menit dalam sehari.