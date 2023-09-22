Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Olahraga yang Aman Dilakukan saat Hamil

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |04:00 WIB
4 Olahraga yang Aman Dilakukan saat Hamil
Aktivitas yang aman dilakukan ibu hamil. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BANYAK aktivitas yang tidak bisa dilakukan selama kehamilan. Sebab beberapa aktivitas dianggap bisa berbahaya bagi ibu dan janin yang dikandung di dalamnya.

Lalu aktivitas apa saja yang aman dilakukan dan memberikan dampak baik saat hamil? Salah satu aktivitas aman yang dapat kamu lakukan saat hamil adalah berolahraga. Namun semuanya bergantung apakah Anda seseorang yang terbiasa olahraga atau tidak.

Dilansir dari halaman resmi March of Dimes Minggu (24/9/2023) berikut daftar aktivitas yang aman dilakukan saat hamil.

1. Berjalan

Berjalan merupakan aktivitas sehari-hari yang sekaligus bisa dijadikan olahraga ringan. Manfaat dari berjalan sendiri tidak membuat sendi dan otot tegang. Untuk ibu hamil disarankan berjalan di pagi hari disekitar taman atau tumbuhan hijau.

Olahraga yang aman dilakukan ibu hamil

2. Kelas yoga dan pilates

Bagi Anda yang terbiasa melakukan yoga sebelum hamil, lanjutkanlah kegiatan ini saat sedang hamil. Namun perlu meminta kepada instruktur untuk menghindari dan mengubah pose yang mungkin tidak aman bagi wanita hamil.

3. Berenang

Ibu hamil yang melakukan aktivitas olahraga air atau berenang dapat membantu menstabilkan detak jantung. Selain itu berenang juga bagus untuk melatih persendian dan otot. Bagi ibu hamil bisa berenag selama 30 menit dalam sehari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/483/3158110/jalan_kaki-xo5D_large.jpg
Berapa Minimal Durasi Jalan Kaki untuk Kesehatan Jantung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/483/3156430/lari-B145_large.jpg
Apakah Boleh Berlari saat Sedang Flu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/483/3155112/olahraga-tMXg_large.jpg
4 Olahraga yang Cocok untuk Penderita Darah Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/481/3152102/lari-P2sJ_large.jpg
6 Tips Aman Berolahraga di Cuaca Dingin, Nomor 3 Penting Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151563/olahraga-fOGx_large.jpg
Ini Perbedaan Olahraga Hyrox dengan Crossfit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151513/lari-8B6p_large.jpg
6 Tips Mengatur Jadwal Olahraga Agar Konsisten
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement