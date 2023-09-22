Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Penyakit Kanker Ginjal, Penyakit yang Diderita Vidi Aldiano

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |01:00 WIB
Mengenal Penyakit Kanker Ginjal, Penyakit yang Diderita Vidi Aldiano
Mengenal penyakit kanker ginjal. (Foto: Freepik.com)
MENGENAL kanker ginjal penyakit di mana sel-sel ginjal menjadi ganas (kanker) dan tumbuh di luar kendali hingga membentuk tumor. Hampir semua kanker ginjal pertama kali muncul di lapisan tabung kecil (tubulus) di ginjal.

Jenis kanker ginjal ini disebut karsinoma sel ginjal. Kabar baiknya adalah bahwa sebagian besar kanker ginjal ditemukan sebelum mereka menyebar (metastasis) ke organ yang jauh. Selain itu kanker yang diketahui lebih awal akan lebih mudah untuk diobati.

Dilansir dari halaman WebMD pada Minggu (24/9/2023). Berikut ulasan lengkap mengenai kanker ginjal, yuk disimak.

Gejala Kanker Ginjal

Dalam banyak kasus, sebagian orang mungkin tidak memiliki gejala awal kanker ginjal. Ketika tumor tumbuh lebih besar, gejala mungkin muncul. Anda mungkin memiliki satu atau lebih gejala kanker ginjal, seperti:

1. Darah dalam urin Anda

2. Benjolan di pinggang atau perut Anda

3. Kehilangan nafsu makan

4. Rasa sakit di pinggang Anda yang tidak hilang

5. Penurunan berat badan yang terjadi tanpa alasan yang diketahui

6. Demam yang berlangsung selama berminggu-minggu dan tidak disebabkan oleh pilek atau infeksi lainnya

7. Kelelahan ekstrim

8. Anemia

9. Pembengkakan di pergelangan kaki atau kaki

Vidi Aldiano terkena kanker ginjal.

Kanker ginjal yang menyebar ke bagian lain dari tubuh dapat menyebabkan gejala lain, seperti:

1. Sesak napas

2. Batuk darah

3. Nyeri tulang

Faktor risiko Kanker Ginjal

Dokter tidak tahu penyebab kanker ginjal. Tetapi faktor-faktor tertentu tampaknya meningkatkan risiko terkena kanker ginjal seperti:

1. Merokok. Merokok merupakan risiko kanker ginjal 2 kali lipat dari bukan perokok.

2. Menjadi gemuk. Berat badan ekstra dapat menyebabkan perubahan hormon yang meningkatkan risiko kanker ginjal.

3. Menggunakan obat nyeri tertentu untuk waktu yang lama. Ini termasuk obat bebas selain obat resep.

4. Memiliki kondisi genetik tertentu, seperti penyakit von Hippel-Lindau (VHL) atau karsinoma sel ginjal papiler yang diwariskan

5. Memiliki riwayat keluarga kanker ginjal. Risikonya sangat tinggi pada saudara kandung.

6. Terkena bahan kimia tertentu, seperti asbes, kadmium, benzena, pelarut organik, atau herbisida tertentu

7. Memiliki tekanan darah tinggi. Dokter tidak tahu apakah tekanan darah tinggi atau obat yang digunakan untuk mengobatinya adalah sumber peningkatan risiko.

8. Memiliki limfoma. Untuk alasan yang tidak diketahui, ada peningkatan risiko kanker ginjal pada pasien dengan limfoma.

