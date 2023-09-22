5 Makanan Untuk Ibu Hamil, Agar Calon Bayi Tetep Sehat Ternutrisi

KESEHATAN ibu yang sedang hamil, tentu tidak boleh lari dari pengawasan dan harus diperhatikan dengan baik. Terlebih lagi dalam mengonsumsi makanan pun harus selektif memilihnya, demi si buah hati yang ada dalam janin.

Ada banyak jenis makanan yang bisa ibu hamil konsumsi. Bukan hanya sekedar dijadikan lauk pauk saja, tapi juga dapat dikonsumsi untuk camilan yang memiliki kandungan vitamin hingga nutrisi cukup. Sehingga membuat bumil dan juga bayi di dalam perut tetap terjaga kesehatannya.

Dilansir dari laman Health Line, ini beberapa makanan sehat untuk Anda yang sedang hamil, supaya ibu dan calon bayi tetap sehat.

1. Kacang-kacangan

Jenis kacang-kacangan yang bisa Anda konsumsi selama hamil seperti lentil, kacang polong, buncis, buncis, kedelai hingga kacang tanah.

Kacang polong adalah sumber serat, protein, zat besi, folat, dan kalsium nabati yang baik, dimana sangat dibutuhkan tubuh lebih banyak selama kehamilan.

Sementara folat merupakan salah satu vitamin B (B9) yang paling penting, khususnya bagi Anda dan sang cabang bayi. Terlebih selama trimester pertama.

2. Salmon

Selanjutnya adalah salmon, jenis ikan ini kaya akan asam lemak omega-3 esensial yang memiliki banyak manfaat. Selain itu salmon bisa membantu membangun otak, dan mata bayi Anda.

Anda bisa mengonsumsi salmon dengan berbagai olahan, seperti jadi topping sandwich, dijadikan salad atau dipanggang.

3. Telur

Telur juga tak kalah penting dikonsumsi untuk ibu hamil, karena mengandung hampir semua nutrisi yang dibutuhkan. Telur berukuran besar mengandung sekitar 80 kalori, protein berkualitas tinggi, lemak, dan banyak vitamin dan mineral.

Telur adalah sumber kolin yang baik, khususnya nutrisi penting selama kehamilan. Ini penting dalam perkembangan otak bayi dan membantu mencegah kelainan perkembangan otak dan tulang belakang.