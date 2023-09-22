Panji Petualang Merasa Sembuh dari Diabetes, Kenali Yuk 8 Gejalanya Sejak Dini!

PRESENTER Panji Petualang kini mengakur bersyukur usai dinyatakan sembuh dari penyakit diabetes. Sebelumnya ia sempat terlihat sangat kurus akibat diabetes yang dideritanya.

Panji merasa sudah sembuh dari diabetes. Bahkan ia merasa hidupnya lebih baik dan lebih sehat.

Ia juga tetap makan, meskipun kini ia menjaga pola makannya dengan baik.

Lalu apa saja gejala diabetes?

Dikutip dari Siloam Hospitals, diabetes adalah penyakit yang muncul disertai dengan gejala. Meski terkadang baru diketahui setelah melakukan pemeriksaan kadar gula darah, namun jika Anda peka, tanda kelebihan gula darah yang bisa menyebabkan diabetes antara lain,

1. Sering merasa lelah padahal tidak melakukan aktivitas fisik

2. Sering merasa haus padahal sudah minum cukup air

3. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas

4. Sering diserang rasa lapar yang ekstrem

5. Luka lama atau sulit sembuh

6. Pandangan kabur

7. Sering buang air kecil

8. Sering mengalami infeksi, termasuk pada kulit, gusi, dan organ intim