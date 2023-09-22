Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Nuca Menjaga Kesehatan dan Kebugaran Tubuh, Bisa Ditiru Lho!

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |11:21 WIB
Cara Nuca Menjaga Kesehatan dan Kebugaran Tubuh, Bisa Ditiru Lho!
Nuca selalu menjaga kesehatan. (Foto: Aldhi Chandra)
A
A
A

BELUM lama ini penyanyi asal surakarta yaitu Muhammad Raja Giannuca Putra atau yang dikenal sebagai Nuca Idol mengeluarkan single terbarunya yang berjudul sampai kita tua. Beberapa waktu lalu Nuca Idol melakukan live menyanyi dan berbincang tentang kegiatan apa yang dilakukan saat waktu luang di Okezone.tv.

Kesibukan sebagai penyanyi, penulis dan akting membuat Nuca Idol tidak pernah lupa untuk menyempatkan waktu untuk olahraga di saat sedang sibuk-sibuknya. Dan melakukan rutinitas olahraga ini menjadi manfaat ya baik untuk suara indah dan tidak sesak ketika menyanyikan lagu dengan nada tinggi.

 Nuca

Melalui wawancara langsung bersama Nuca Idol, berikut ini informasi rutinitas khusus untuk menjaga kesehatannya.

 BACA JUGA:

"Menjaga kesehatan dengan kebugaran jasmani sebagai penyanyi pastinya aku sempetin untuk berolahraga di rumah, meskipun 10 menit, 20 menit atau ½ jam, yang penting tetap berkeringat dan terus juga aku selalu menjaga makanan, karena kalau makan sembarangan pun efeknya akan menyerang bagian tubuh," ujar Nuca Idol.

 BACA JUGA:

Penyanyi kelahiran 2002 tersebut melakukan rutinitas olahraga home workout, dan main basket. Ia juga melatih pernafasan mulai dari perut hingga yang lain.

Halaman:
1 2
      
