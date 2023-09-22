Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Wisata Keren di Kamboja, Dekat dari Indonesia Cocok buat Healing

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |12:03 WIB
5 Tempat Wisata Keren di Kamboja, Dekat dari Indonesia Cocok buat Healing
Angkor Wat, Kamboja (Foto: IG/@flowtographik)
KAMBOJA merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam yang menakjubkan.

Bagi para budget traveler yang ingin mengalami petualangan yang tak terlupakan tanpa harus pergi jauh-jauh ke Eropa, Kamboja adalah pilihan yang sempurna.

Terletak hanya beberapa jam perjalanan dari Indonesia, negara ini menawarkan banyak tempat wisata yang menarik. Berikut adalah lima tempat wisata di Kamboja yang patut Anda kunjungi.

1. Angkor Wat

Angkor Wat merupakan sebuah kuil hindu yang merupakan reruntuhan kuil dan kompleks perkotaan yang dibangun dari abad ke-8 hingga ke-14.

Angkor Wat, Kamboja

(Foto: IG/@picturesbyindy)

Angkor Wat memiliki luas kurang lebih 400 km persegi dan terdiri dari ratusan kuil, untuk berkeliling kuil ini membutuhkan kurang lebih sekitar 4 jam, sebab untuk memasuki kuil, wisatawan harus berjalan melewati sebuah jembatan panjang, yang merupakan satu-satunya akses pintu masuk ke dalam kuil.

2. Istana Kerajaan Phnom Penh

Istana Kerajaan Phnom Penh disebut juga dengan nama Royal Palace telah dibangun sejak tahun 1860-an.

Tempatnya yang dibangun secara strategis, menyuguhkan pemandangan yang cantik karena terletak dekat dengan pertemuan Sungai Mekong, dan Sungai Tonle Sap.

Istana Kerajaan Kamboja

Istana Kerajaan Phnom Penh (Foto: dok. Inyomanyuli Yanto)

3. Cardamom Mountain

Gugusan pegunungan ini masih terjaga dengan baik hingga kini, bahkan menjadi salah satu hutan hujan tropis terbesar di Asia Tenggara.

Tak heran apabila kawasan ini sering dijadikan tempat penelitian oleh para turis asing. Untuk menikmati keindahan Cardamom, wisatawan bisa bermalam dengan cara campi mewah atau yang kerap disebut dengan glamping, yang akan ditemani, dan dijaga oleh para ranger.

