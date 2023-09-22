Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nikmatnya Berendam Air Panas di Way Belerang Kalianda, Tubuh Rileks Dimanjakan View Keren!

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |10:02 WIB
Nikmatnya Berendam Air Panas di Way Belerang Kalianda, Tubuh Rileks Dimanjakan View Keren!
Wisata Air Way Belerang Kalianda (Foto: Shty)
LAMPUNG punya segudang pesona wisata yang harus Anda kunjungi, mulai dari pantai, hutan mangrove, hingga pemandian air panasnya.

Ya, di wilayah dikenal dengan salah satu habitat gajah ini punya objek wisata yang bisa Anda gunakan untuk memanjakan diri.

Pemandian Air Panas Way Belerang Kalianda namanya. Bagi warga Lampung, tentunya sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Berlokasi di Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Melansir dari saluran YouTube, Kuriniaonen Traveling, tempat ini sudah terkenal sejak lama, karena para wisatawan dari luar Lampung maupun sekitar banyak yang mengunjungi Pemandian Air Panas Way Belerang Kalianda.

Saat Anda memasuki area pemandian air panas ini, maka bau belerang akan langsung tercium dan menusuk penciuman.

Infografis Wisata Bawah Laut Indonesia

Aroma belerangnya memang bau serta kurang sedap, mirip dengan bau septic tank. Meski demikian, belerang cukup baik lho untuk kesehatan kulit.

Belerang dipercaya masyarakat setempat dapat menyembuhkan penyakit kulit, seperti gatal-gatal.

Di sisi lain, juga bisa memberikan rasa relaksasi pada tubuh. Maka wisatawan yang datang ke sini selain untuk menghilangkan penyakit kulit, juga sebagai relaksasi tubuh.

Di dalam pemandian air panas ini terdapat kolam renang yang luas, dan juga besar. Air di sini akan mengeluarkan kepulan asap, tanda bahwa di dalamnya cukup panas.

