Benarkah Kuntilanak Berubah Wujud Jadi Manusia kalau Ditusuk Paku?

KUNTILANAK salah satu hantu terpopuler di dunia. Digambarkan sosoknya seperti wanita berambut panjang dan mengerikan. Kisah kuntilanak sudah lama jadi bahan omongan yang turut diangkat dalam novel, komik, bahkan film horor.

Sebagian masyarakat mempercayai kuntilanak dipaku supaya dapat berubah menjadi manusia. Biasanya yang memaku kepala kuntilanak adalah dukun yang mengadakan ritual khusus dengan tujuan tertentu.

Benarkah demikian?

Menurut cerita legenda, kuntilanak adalah roh wanita yang meninggal dengan cara yang tragis atau tidak wajar. Mereka mengembara sebagai makhluk mengerikan yang mencari darah atau energi manusia untuk memenuhi rasa haus spiritual mereka.

Dukun akan menangkap kuntilanak dengan tujuan tertentu. Setelah melakukan ritual dan menancapkan paku maka kuntilanak akan berubah menjadi manusia. Apabila ada yang mencabut paku tersebut maka kuntilanak akan kembali ke wujud aslinya.

Seperti pada kisah misteri yang terdapat dalam film Malam Satu Suro tahun 1988. Film yang dibintangi Suzanna itu menceritakan Suketi sosok wanita cantik yang ternyata merupakan kuntilanak.

Di kepala Suketi terdapat paku yang ditancapkan oleh dukun bernama Ki Rengga.

Ki Rengga menjadikan kuntilanak Suketi sebagai anak angkatnya. Suketi akhirnya hidup bahagia menjadi manusia. Dia juga telah menikah dengan pria bernama Baron.