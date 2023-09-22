Mengenal Panglima Pajaji Suku Dayak, Sakti Mandraguna Kebal Senjata

PANGLIMA Pajaji suku Dayak jadi sorotan publik setelah menentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan alasan dapat merusak hutan Kalimantan yang jadi paru-paru dunia.

Panglima Pajaji juga berseteru dengan Panglima Jilah yang mendukung penuh pembangunan IKN.

Baru-baru ini, Panglima Pajaji juga menyatakan siap membela warga Melayu Pulau Rempang di Kepulauan Riau yang sedang berjuang mempertahankan tanah leluhur dan permukimannya dari ancaman pergusuran untuk proyek Rempang Eco City milik perusahaan Tomy Winata.

BACA JUGA:

Lantas, siapa Panglima Pajaji suku Dayak yang kabarnya memiliki kesaktian?

Etnis Dayak memang punya banyak panglima karena Dayak memiliki lebih dari 400 sub suku. Masing-masing sub suku punya pemimpin dan panglima sendiri. Orang yang dipercaya sebagai panglima biasanya memiliki kesaktian dan punya pasukan perang.

Warga Dayak

Panglima Pajaji merupakan pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Gelar panglima yang melekat padanya rupanya tak hanya merujuk pada kekuatan fisik saja, melainkan juga keahlian magis.

BACA JUGA:

Panglima Pajaji yang sedang viral lahir pada 15 Agustus 1995 dan kini tinggal di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Pria dengan tubuh penuh tato khas Dayak ini kabarnya memiliki ilmu kebal. Bahkan hal tersebut pernah ia buktikan dalam atraksi di Pekan Gawai Dayak Sintang 2023 di mana Panglima Pajaji naik di atas senjata tajam tanpa luka.