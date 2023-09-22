Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jangan Cuma Rebahan, Ini 5 Kegiatan Seru yang Bisa Dilakukan saat Staycation!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |10:56 WIB
Jangan Cuma Rebahan, Ini 5 Kegiatan Seru yang Bisa Dilakukan saat Staycation!
Ilustrasi (Foto: Mister Aladin)
A
A
A

BERLIBUR tak harus selalu menghabiskan waktu dengan kegiatan yang padat. Mengunjungi berbagai destinasi wisata memang menyenangkan, tapi staycation dan bersantai di penginapan pun tak kalah seru.

Staycation identik dengan bersantai di kamar hotel dan menghabiskan waktu luang untuk istirahat. Namun staycation pun bisa dibarengi dengan kegiatan seru yang dilakukan di dalam penginapan.

5 Kegiatan Seru yang Bisa Dilakukan saat Staycation

1. Berjemur dan Berenang

Bersantai sambil menenangkan tubuh di kolam renang bisa jadi ide bagus saat staycation. Ambil waktu pagi agar dapat berjemur dengan sinar matahari yang baik untuk kesehatan kulit Anda.

2. Spa

Liburan untuk melepas penat akan terasa sempurna bila menikmati spa. Beberapa penginapan memiliki fasilitas khusus seperti spa, sauna, hingga pijat untuk relaksasi tubuh. Kegiatan ini cocok untuk Anda yang berencana stay di penginapan saja.

3. Bersantai dengan Menikmati Pemandangan

Kegiatan lain yang tak kalah menarik adalah menikmati pemandangan yang disuguhkan dari hotel Anda.

Hal ini bisa jadi ide melepas penat agar Anda kembali semangat untuk menjalankan rutinitas setelah liburan.

4. Movie Marathon

Buat Anda yang hanya ingin berdiam diri di kamar, movie marathon bisa jadi alternatif yang menyenangkan untuk mengusir kejenuhan. Mulai dari drakor atau film-film box office yang selama ini belum sempat ditonton, bisa Anda tonton sepanjang hari selama staycation.

