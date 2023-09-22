Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Antartika Mendadak Ditumbuhi Bunga Cantik, Waspada Bukan Kabar Baik!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |14:03 WIB
Antartika Mendadak Ditumbuhi Bunga Cantik, Waspada Bukan Kabar Baik!
Bunga cantik tumbuh di Antartika (Foto: Cultura Colectiva)
A
A
A

KONDISI iklim di Antartika sejatinya sangat tidak ramah bagi kehidupan, begitupun tumbuhan.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, iklim ekstrem pun jika Tuhan menghendaki mampu ditembus makhluk hidup.

Mengutip Cultura Colectiva, terdapat sebuah studi yang menyatakan bunga-bunga dan tanaman menghiasi Antartika. Mungkin terlihat indah, tapi sebenarnya kondisi ini cukup mengkhawatirkan.

Colobanthus dan Deschampsia ialah dua spesies tumbuhan yang mampu tumbuh subur di benua Antartika.

Padahal, suhu di sana bisa mencapai nol derajat dan tanaman tersebut tetap bisa melakukan fotosintesis.

Bunga Cantik di Antartika

(Foto: Cultura Colectiva)

Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan serta penyebaran dua tanaman ini mengalami perubahan akibat suhu tinggi.

Seorang profesor ekologi di Universitas Insubria, Nicoletta Cannone diketahui melakukan sebuah penelitian yang berfokus pada Pulau Signy, bagian dari Kepulauan Orkney di Antartika selatan.

Dari hasil penemuannya, penyebaran Colobanthus dan Deschampsia ke seluruh benua beku ini sekarang menjadi lebih cepat. Terbukti, jika melihat referensi tahun 1960-an yang dibandingkan dengan catatan sejarah periode 2009-2018, Colobanthus tumbuh tiga kali lebih cepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement