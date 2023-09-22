Antartika Mendadak Ditumbuhi Bunga Cantik, Waspada Bukan Kabar Baik!

KONDISI iklim di Antartika sejatinya sangat tidak ramah bagi kehidupan, begitupun tumbuhan.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, iklim ekstrem pun jika Tuhan menghendaki mampu ditembus makhluk hidup.

Mengutip Cultura Colectiva, terdapat sebuah studi yang menyatakan bunga-bunga dan tanaman menghiasi Antartika. Mungkin terlihat indah, tapi sebenarnya kondisi ini cukup mengkhawatirkan.

Colobanthus dan Deschampsia ialah dua spesies tumbuhan yang mampu tumbuh subur di benua Antartika.

Padahal, suhu di sana bisa mencapai nol derajat dan tanaman tersebut tetap bisa melakukan fotosintesis.

(Foto: Cultura Colectiva)

Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan serta penyebaran dua tanaman ini mengalami perubahan akibat suhu tinggi.

Seorang profesor ekologi di Universitas Insubria, Nicoletta Cannone diketahui melakukan sebuah penelitian yang berfokus pada Pulau Signy, bagian dari Kepulauan Orkney di Antartika selatan.

Dari hasil penemuannya, penyebaran Colobanthus dan Deschampsia ke seluruh benua beku ini sekarang menjadi lebih cepat. Terbukti, jika melihat referensi tahun 1960-an yang dibandingkan dengan catatan sejarah periode 2009-2018, Colobanthus tumbuh tiga kali lebih cepat.