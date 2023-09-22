Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengulik Asal-usul Munculnya Hantu Pocong, Makhluk Astral yang Suka Gentayangan di Pohon Pisang

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |04:02 WIB
Mengulik Asal-usul Munculnya Hantu Pocong, Makhluk Astral yang Suka Gentayangan di Pohon Pisang
Ilustrasi Pocong (Foto: YouTube/M. Sigit Official)
A
A
A

HANTU pocong merupakan makhluk gaib paling populer di Indonesia. Hantu ini diyakini sebagai arwah manusia yang meninggal dan terperangkap dalam kain kafan putih. Awalnya, mitos tentang hantu pocong tersebar di masyarakat Jawa dan Sumatera.

Menurut mitologi Jawa, pocong diyakini berasal dari wanita yang tewas dalam keadaan tragis, seperti korban tindak kriminal atau kekerasan.

Selain itu, wanita yang meninggal saat menggugurkan kandungan atau bunuh diri juga diyakini bisa menjadi hantu pocong.

Konon, kemunculan pocong ini mengisyaratkan bahwa hantu ini mencari bantuan supaya bebas dari kain kafan.

Biasanya, hantu pocong digambarkan dengan penampilan yang menyeramkan dengan wajah yang hitam dan mata merah, atau wajah rata dengan mata yang berongga.

Infografis Pontianak

Asal-usul kemunculan pocong

Asal-usul pocong dikaitkan dengan pemakaman Islam. Ketika seseorang meninggal, tubuhnya dibungkus dalam kain kafan putih dan dimakamkan.

Menurut mitos, kemunculan hantu pocong terjadi sekitar 40 hari setelah kematian seseorang, mayat ini diyakini mencari manusia untuk membantu melepaskan ikatan kafannya supaya dapat bebas menuju alam akhirat. Kemunculan pocong ini ditandai dengan munculnya asap di kuburan seseorang.

Konon, asap ini berubah menjadi sosok kecil yang menyebar ke arah kaki dan kepala mayat, kemudian berubah wujud menjadi pocong dan menghantui masyarakat.

Hantu pocong digambarkan dengan kain kafan yang ketat membungkus seluruh tubuhnya, sehingga pocong ini bergerak seperti melompat-lompat atau bahkan melayang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/408/3075433/trending_wisata_mistis_ini_hal_yang_harus_diperhatikan_dan_dihormati-Oxb3_large.jpg
Trending Wisata Mistis, Ini Hal yang Harus Diperhatikan dan Dihormati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/406/2997312/misteri-badarawuhi-wanita-sakti-pengkhianat-yang-jasadnya-dihancurkan-nyi-roro-kidul-Xwd9sPpcBS.JPG
Misteri Badarawuhi, Wanita Sakti Pengkhianat yang Jasadnya Dihancurkan Nyi Roro Kidul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/406/2985285/misteri-lenyapnya-selat-muria-yang-pernah-pisahkan-kudus-dan-jepara-dari-pulau-jawa-l4vHOn3xoP.JPG
Misteri Lenyapnya Selat Muria yang Pernah Pisahkan Kudus dan Jepara dari Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/406/2976568/mengulik-kisah-kerajaan-gaib-gunung-merapi-mOIC2pVYXK.JPG
Mengulik Kisah Kerajaan Gaib Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/406/2974168/mengulik-mitos-kerajaan-gaib-pulomas-indramayu-yang-dipercaya-masih-eksis-hingga-kini-5ZfbHiDsPv.JPG
Mengulik Mitos Kerajaan Gaib Pulomas Indramayu yang Dipercaya Masih Eksis hingga Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/406/2973501/inilah-alasan-kenapa-gunung-kawi-terkenal-tempat-pesugihan-Sc2r7DaI1i.JPG
Inilah Alasan Kenapa Gunung Kawi Terkenal Tempat Pesugihan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement