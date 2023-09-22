Mengulik Asal-usul Munculnya Hantu Pocong, Makhluk Astral yang Suka Gentayangan di Pohon Pisang

HANTU pocong merupakan makhluk gaib paling populer di Indonesia. Hantu ini diyakini sebagai arwah manusia yang meninggal dan terperangkap dalam kain kafan putih. Awalnya, mitos tentang hantu pocong tersebar di masyarakat Jawa dan Sumatera.

Menurut mitologi Jawa, pocong diyakini berasal dari wanita yang tewas dalam keadaan tragis, seperti korban tindak kriminal atau kekerasan.

Selain itu, wanita yang meninggal saat menggugurkan kandungan atau bunuh diri juga diyakini bisa menjadi hantu pocong.

Konon, kemunculan pocong ini mengisyaratkan bahwa hantu ini mencari bantuan supaya bebas dari kain kafan.

Biasanya, hantu pocong digambarkan dengan penampilan yang menyeramkan dengan wajah yang hitam dan mata merah, atau wajah rata dengan mata yang berongga.

Asal-usul kemunculan pocong

Asal-usul pocong dikaitkan dengan pemakaman Islam. Ketika seseorang meninggal, tubuhnya dibungkus dalam kain kafan putih dan dimakamkan.

Menurut mitos, kemunculan hantu pocong terjadi sekitar 40 hari setelah kematian seseorang, mayat ini diyakini mencari manusia untuk membantu melepaskan ikatan kafannya supaya dapat bebas menuju alam akhirat. Kemunculan pocong ini ditandai dengan munculnya asap di kuburan seseorang.

Konon, asap ini berubah menjadi sosok kecil yang menyebar ke arah kaki dan kepala mayat, kemudian berubah wujud menjadi pocong dan menghantui masyarakat.

Hantu pocong digambarkan dengan kain kafan yang ketat membungkus seluruh tubuhnya, sehingga pocong ini bergerak seperti melompat-lompat atau bahkan melayang.