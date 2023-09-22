Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Uniknya Tradisi Wulla Podu, Ritual Keharmonisan Masyarakat Sumba Barat

Dion Umbu Ana Lodu , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |02:01 WIB
Uniknya Tradisi Wulla Podu, Ritual Keharmonisan Masyarakat Sumba Barat
Tradisi Wulla Podu khas Sumba Barat, NTT (Foto: IG/@budayabeta)
A
A
A

SETIAP daerah di Indonesia memiliki tradisi uniknya masing-masing. Seperti halnya masyarakat Kampung Adat Tarung di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Nuansa tradisional masih sangat kental salah satunya terlihat dari rumah-rumah adat yang terbuat dari alang-alang.

Warga Kampung Tarung masih sangat kuat memertahankan adat dan budaya leluhurnya agar tak tergerus zaman. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik wisata.

Infografis Tradisi Wulla Podu

Salah satu ritual adat wajib masyarakat Tarung adalah Wulla Podu yang dalam bahasa Indonesia diartikan Bulan Pahit.

Prosesinya dilakukan dari pagi hingga mentari tenggelam. Puncak ritual ditandai dengan tarian oleh gadis dan pemuda setempat. Hujan yang turun membuat ritual ini semakin sakral.

Dalam ritual ini pula pusaka tombak adat dipamerkan. Tombak dibawa orang-orang pilihan di atas bebatuan kubur megalith di tengah kampung. Para penari akan berbalas tarian dengan tombak dan parang terhunus.

Halaman:
1 2
      
