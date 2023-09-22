Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apa Pentingnya Pelatihan Para Pelaku UMKM Kuliner Tradisional?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |21:10 WIB
Apa Pentingnya Pelatihan Para Pelaku UMKM Kuliner Tradisional?
Marlyna Shanty, (Foto: Youtube Partai Perindo)
PERSAINGAN bisnis kuliner tradisional saat ini kian ketat. Apalagi di tengah gempuran berbagai jenis makanan-makanan hits yang kekinian.

Inilah kenapa sangat penting bagi para pelaku UMKM untuk memiliki ilmu strategi promosi dalam memasarkan dan membuat produknya dikenal oleh banyak konsumen.

Hal inilah yang mendasari Marlyna Shanty bergabung sebagai Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 1 Partai Perindo. Melalui partai yang diketuai oleh Hary Tanoesoedibjo ini, ia ingin mensejaterahkan para pelaku UMKM di bidang kuliner melalui berbagai program dan pelatihan.

“Jadi, sekarang membina untuk pelatihan-pelatihan UMKM biar nanti ilmunya bisa disalurkan ya untuk makanan-makanan yang memang dia yang punya,” kata ujar Marlyna Shanty, dalam Podcast Aksi Nyata ‘Tantangan Melestarikan Makanan Tradisional di Era Modern’, di YouTube Partai Perindo, Jumat, (22/9/2023)

“Apalagi kan sekarang banyak banget ya di daerah-daerah itu punya makanan-makanan tradisional yang ciri khasnya memang nanti bisa dikembangin melalui UMKM,” tambahnya.

Shanty kembali menjelaskan, salah satu bentuk pelatihan yang diberikan adalah memberikan ilmu bagi para pelaku UMKM di bawah binaan Partai Perindo tentang bagaimana caranya mempromosikan dan bisa terus mempopulerkan kuliner tradisional.

“Makanya, kita membantu untuk pelaku UMKM untuk mempromosikan gitu kan, dengan makanan-makanan yang sudah ada, biar nanti orang-orang juga jadi pada tahu gitu kan,” ungkapnya.

