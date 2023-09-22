4 Fakta Makanan Ikan Buntal Beracun di Jepang

IKAN buntal atau ikan fugu merupakan jenis ikan yang dikategorikan beracun dan berbahaya bagi manusia. Ikan ini memiliki duri di kulitnya, serta perut bulat yang dapat membesar dan menggembung untuk mengusir para predator.

Ikan satu ini memiliki mata besar, gigi menonjol, dan tubuh berwarna-warni, ikan buntal umumnya dapat ditemukan di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika.

Walau memiliki racun yang berbahaya untuk manusia, ternyata ikan buntal justru dikonsumsi oleh orang-orang di Jepang loh! Mereka biasa menghidangkan ikan yang bisa berenang mundur ini di banyak restoran.

Bagi Anda yang penasaran, berikut beberapa fakta makanan ikan buntal di jepang

1. Hidangan khusus yang mahal: Ikan buntal merupakan makanan yang terkenal di Jepang, sebab keunikan dan bahayanya. Namun, bagi orang-orang Jepang yang terbiasa makan ikan, jenis ikan satu ini pun mereka nikmati sebagai hidangan yang mahal. Bahkan, hidangan ikan buntal dianggap sebagai makanan mewah yang dapat mencapai 10,000 hingga 30,000 Yen, sekira Rp1juta hingga Rp2 juta.

2. Jadi santapan orang Jepang selama berabad-abad: Selain dikenal dengan harganya yang mahal, ikan buntal ternyata telah dikonsumsi oleh orang Jepang selama berabad-abad, khususnya di wilayah Setouchi. Di sana, tepatnya di Shimonoseki ada pasar khusus yang menjual ikan yang tidak punya sisik tersebut. Bahkan, di tempat itu juga terdapat restoran tertua yang menjual ikan buntal.

