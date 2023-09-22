Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Fakta Makanan Ikan Buntal Beracun di Jepang

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |17:10 WIB
4 Fakta Makanan Ikan Buntal Beracun di Jepang
Ikan buntal beracun di Jepang, (Foto: Japan Times)
A
A
A

IKAN buntal atau ikan fugu merupakan jenis ikan yang dikategorikan beracun dan berbahaya bagi manusia. Ikan ini memiliki duri di kulitnya, serta perut bulat yang dapat membesar dan menggembung untuk mengusir para predator.

Ikan satu ini memiliki mata besar, gigi menonjol, dan tubuh berwarna-warni, ikan buntal umumnya dapat ditemukan di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika.

Walau memiliki racun yang berbahaya untuk manusia, ternyata ikan buntal justru dikonsumsi oleh orang-orang di Jepang loh! Mereka biasa menghidangkan ikan yang bisa berenang mundur ini di banyak restoran.

Bagi Anda yang penasaran, berikut beberapa fakta makanan ikan buntal di jepang, dilansir dari berbagai sumber, Jumat (22/9/2023)

1. Hidangan khusus yang mahal: Ikan buntal merupakan makanan yang terkenal di Jepang, sebab keunikan dan bahayanya. Namun, bagi orang-orang Jepang yang terbiasa makan ikan, jenis ikan satu ini pun mereka nikmati sebagai hidangan yang mahal. Bahkan, hidangan ikan buntal dianggap sebagai makanan mewah yang dapat mencapai 10,000 hingga 30,000 Yen, sekira Rp1juta hingga Rp2 juta.

2. Jadi santapan orang Jepang selama berabad-abad: Selain dikenal dengan harganya yang mahal, ikan buntal ternyata telah dikonsumsi oleh orang Jepang selama berabad-abad, khususnya di wilayah Setouchi. Di sana, tepatnya di Shimonoseki ada pasar khusus yang menjual ikan yang tidak punya sisik tersebut. Bahkan, di tempat itu juga terdapat restoran tertua yang menjual ikan buntal.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/298/3173305/hiu-CwQp_large.jpg
Kenapa Ikan Hiu Mengandung Merkuri yang Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/298/3123248/gak_harus_salmon_ini_manfaat_konsumsi_ikan_lokal_untuk_anak-tyRB_large.jpg
Gak Harus Salmon, Ini Manfaat Konsumsi Ikan Lokal untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/298/3028437/naufal-jLSd_large.jpg
Makanan Pinggir Jalan Favorit Naufal Hafidz, Anak Teknik Sipil ITB yang Viral Punya IPK 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/298/2980326/viral-ibu-dan-anak-keracunan-ikan-buntal-hingga-meninggal-dunia-ini-fakta-ikan-nyonya-puff-jF20WJvvs2.jpg
Viral Ibu dan Anak Keracunan Ikan Buntal hingga Meninggal Dunia, Ini Fakta Ikan Nyonya Puff
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/298/2959206/7-jenis-ikan-baik-yang-membantu-mencerdaskan-otak-anak-jHXu7J6L8O.JPG
7 Jenis Ikan Baik yang Membantu Mencerdaskan Otak Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/298/2911533/6-kuliner-nikmat-berbahan-dasar-ikan-khas-nusantara-bikin-lidah-berdansa-qAjQxgwKmc.jpg
6 Kuliner Nikmat Berbahan Dasar Ikan Khas Nusantara, Bikin Lidah Berdansa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement