Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Konsumsi Ubi Jalar Sebabkan Kentut? Begini Faktanya

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |05:00 WIB
Konsumsi Ubi Jalar Sebabkan Kentut? Begini Faktanya
Ubi jalar sebabkan kentut? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

UBI jalar merupakan akar tanaman berdaging, berwarna kecoklatan, seperti tabung dan mirip dengan kentang. Perbedaan ini terlihat dari warna, rasa dan beberapa bentuk fisik lainnya. Ubi jalar ini biasanya digunakan sebagai sayuran yang menjadi makanan favorit orang Asia.

Meski demikian banyak orang yang tidak sadar dengan kandungan gizi pada ubi jalar. Sebab ubi jalar mempunyai banyak kandungan nutrisi seperti vitamin, mineral seperti serat, protein, kompleks, karbohidrat, vitamin A dan C, zat besi, kalsium dan vitamin B6.

Namun, ubi jalar kerap dikaitkan dengan kentut. Lantas apakah itu mitos atau fakta? Merangkum dari halaman panlasangpinoy, Minggu (24/9/2023), berikut ulasannya.

Ubi Jalar Sebabkan Kentut

Kentut adalah kondisi perut kembung yang mengeluarkan gas tidak enak melalui pencernaan. Gas-gas berbau tidak sedap itu dihasilkan sebagai produk sampingan dari pencernaan jenis makanan tertentu. Biasanya makanan yang menyebabkan perut kembung mengandung polisakarida yaitu karbohidrat yang relatif kompleks.

Makanan polisakarida ini seperti ubi jalar, bawang merah, kacang-kacangan dan bawang putih. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa ubi jalar dapat menyebabkan kentut dengan bau yang tidak sedap.

selain ubi jalar ternyata kembang kol, kubis dan brokoli adalah jenis sayuran yang memiliki reputasi penyebab kembung. Sebab, tidak hanya meningkatkan timbunan gas dalam usus, tetapi juga menjadi penyebab bau kentut yang menyengat.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/482/3167455/demam-m6Kt_large.jpg
5 Makanan yang Cocok Dikonsumsi Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/298/3166499/otak-UYGu_large.jpg
6 Jenis Ikan yang Bisa Bantu Tingkatkan IQ Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/298/3165676/makanan-yDSW_large.jpg
5 Makanan Kaya Gizi Cegah Stunting Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/298/3165157/anak-LxPc_large.jpg
Manfaat Protein untuk Anak, Kunci Tumbuh Kembang si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/298/3158903/alpukat-L2fG_large.jpg
Super Food yang Bisa Bikin Kamu Lebih Sehat, Bertenaga dan Tidak Lapar Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/612/3158047/youtube-Jd0c_large.jpg
Kenali Manfaat Monk Fruit untuk Kesehatan yang Harus Kamu Tahu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement