Konsumsi Ubi Jalar Sebabkan Kentut? Begini Faktanya

UBI jalar merupakan akar tanaman berdaging, berwarna kecoklatan, seperti tabung dan mirip dengan kentang. Perbedaan ini terlihat dari warna, rasa dan beberapa bentuk fisik lainnya. Ubi jalar ini biasanya digunakan sebagai sayuran yang menjadi makanan favorit orang Asia.

Meski demikian banyak orang yang tidak sadar dengan kandungan gizi pada ubi jalar. Sebab ubi jalar mempunyai banyak kandungan nutrisi seperti vitamin, mineral seperti serat, protein, kompleks, karbohidrat, vitamin A dan C, zat besi, kalsium dan vitamin B6.

Namun, ubi jalar kerap dikaitkan dengan kentut. Lantas apakah itu mitos atau fakta? Merangkum dari halaman panlasangpinoy, Minggu (24/9/2023), berikut ulasannya.

Kentut adalah kondisi perut kembung yang mengeluarkan gas tidak enak melalui pencernaan. Gas-gas berbau tidak sedap itu dihasilkan sebagai produk sampingan dari pencernaan jenis makanan tertentu. Biasanya makanan yang menyebabkan perut kembung mengandung polisakarida yaitu karbohidrat yang relatif kompleks.

Makanan polisakarida ini seperti ubi jalar, bawang merah, kacang-kacangan dan bawang putih. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa ubi jalar dapat menyebabkan kentut dengan bau yang tidak sedap.

selain ubi jalar ternyata kembang kol, kubis dan brokoli adalah jenis sayuran yang memiliki reputasi penyebab kembung. Sebab, tidak hanya meningkatkan timbunan gas dalam usus, tetapi juga menjadi penyebab bau kentut yang menyengat.

(Leonardus Selwyn)