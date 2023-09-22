7 Manfaat Mengonsumsi Kopi yang Wajib Diketahui, Salah Satunya Turunkan Risiko Diabetes

KOPI menjadi salah satu minuman favorit masyarakat Indonesia. Minuman ini kaya akan kafein yang berguna sebagai obat psikoaktif.

Tak heran jika saat ini banyak masyarakat yang hobi mengonsumsi kopi di sela-sela kesibukannya. Selain rasanya yang nikmat, kopi juga bermanbfaat bagi kesehatan lho.

Lantas apa saja manfaat yang bisa didapat dari minum kopi? Simak informasi yang telah dirangkum dari Business Insider, Jumat (22/8/2023), berikut ini.

1. Menurunkan risiko diabetes tipe 2

Suatu tinjauan besar studi menemukan bahwa setiap cangkir kopi tambahan yang diminum seseorang per hari dapat menurunkan risiko tujuh persen diabetes tipe 2.

Sementara itu, ada pula ulasan lain yang diterbitkan pada Mei 2019 menemukan bahwa orang yang minum empat cangkir kopi memiliki risiko kematian akibat diabetes 24 persen lebih rendah daripada orang yang tidak minum kopi.

2. Menjaga Kesehatan Hati





Sebuah tinjauan yang menggabungkan hasil dari sembilan penelitian menyatakan, minum lebih banyak kopi dapat mengurangi risiko sirosis yang lebih rendah. Dalam ulasan tersebut, minum satu cangkir kopi per hari terbukti mampu menurunkan 22 persen risiko sirosis, penyakit hati yang sering disebabkan oleh konsumsi alkohol berat.

Sementara mengonsumsi dua cangkir kopi per hari mengurangi 43 persen risiko sirosis, tiga cangkir mengurangi 57 persen risiko sirosis, dan empat cangkir mengurangi 65 persen risiko sirosis.

3. Menurunkan risiko kanker

Minum kopi sebanyak tiga cangkir per hari dapat menurunkan 18 persen risiko kanker. Sedangkan minum dua hingga dua setengah cangkir kopi setiap hari memiliki pengurangan risiko kanker sebesar sempat persen secara umum.

Sementara pada sebuah ulasan lain menyatakan, setidaknya satu cangkir per hari dikaitkan dengan 15 persen pengurangan risiko kanker hati dan delapan persen pengurangan risiko kanker endometrium.

4. Menghindari penyakit jantung

Sebuah tinjauan terhadap lebih dari 200 penelitian menemukan bahwa orang yang minum tiga atau empat cangkir kopi per hari 19 persen lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal karena penyakit kardiovaskular.