PERKEDEL menjadi salah satu makanan favorit orang Indonesia. Biasanya perkedel dibuat dari kentang yang dihaluskan kemudian dicampur bumbu dan juga daging.
Namun pernahkah kamu coba makan perkedel yang terbuat dari sayur? Perkedel sayur juga tak kalau lezat lho. Selain lezat, makanan ini juga tinggi serat karena terbuat dari bahan-bahan sayuran.
Meski cita rasanya sedikit berbeda, tapi nggak ada salahnya lho kamu coba camilan ini. Menu ini juga bisa jadi cara untuk memberikan asupan sayur untuk anak di rumah.
Berikut resep perkedel sayur ala Chef Muhammad Affan yang enak dan bergizi, seperti dirangkum dari aktivitas Health Provider Ajinomoto, Sabtu (23/9/2023).
Resep Perkedel Sayur
Bahan:
100 gr Tahu
100 gr Daging Ayam Cincang
20 gr Wortel
50 gr Bayam
4 sdm Tepung Roti
½ bks Masako rasa ayam
2 btr Telur Kocok
300 ml Minyak Goreng