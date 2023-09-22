Resep Perkedel Sayur, Camilan Sehat Tinggi Serat

PERKEDEL menjadi salah satu makanan favorit orang Indonesia. Biasanya perkedel dibuat dari kentang yang dihaluskan kemudian dicampur bumbu dan juga daging.

Namun pernahkah kamu coba makan perkedel yang terbuat dari sayur? Perkedel sayur juga tak kalau lezat lho. Selain lezat, makanan ini juga tinggi serat karena terbuat dari bahan-bahan sayuran.

BACA JUGA: Resep Pasta Cherry Tomato Satset Anti Ribet ala Juara MasterChef Season 10

Meski cita rasanya sedikit berbeda, tapi nggak ada salahnya lho kamu coba camilan ini. Menu ini juga bisa jadi cara untuk memberikan asupan sayur untuk anak di rumah.

Berikut resep perkedel sayur ala Chef Muhammad Affan yang enak dan bergizi, seperti dirangkum dari aktivitas Health Provider Ajinomoto, Sabtu (23/9/2023).

Resep Perkedel Sayur





Bahan:

100 gr Tahu

100 gr Daging Ayam Cincang

20 gr Wortel

50 gr Bayam

4 sdm Tepung Roti

½ bks Masako rasa ayam

2 btr Telur Kocok

300 ml Minyak Goreng