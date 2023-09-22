Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Australia Jual Salmon Sintetis dari Printer 3D, Bisa Dimakan seperti Daging Asli

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |05:30 WIB
Australia Jual Salmon Sintetis dari Printer 3D, Bisa Dimakan seperti Daging Asli
Australia jual daging salmon sintetis. (Foto: New York Post)
AUSTRALIA kabarnya mulai menjual daging salmon sintetis yang dibuat menggunakan printer 3D. Menariknya, daging salmon tersebut bisa dikonsumsi layaknya daging asli.

Sebagaimana dilansir dari New Yor Post, Sabtu (23/9/2023), daging salmon sintetis ini hadir untuk kaum vegetarian yang tidak mengkonsumsi daging. Dikatakan bahwa makanan ini akan menjadi pangan alternatif.

"Dengan pencapaian pencetakan makanan 3D skala industri, kita memasuki revolusi makanan kreatif, sebuah era di mana makanan dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan,” kata Robin Simsa, CEO startup teknologi pangan Wina, Revo Foods.

"Kami tidak hanya menciptakan alternatif vegan. Kami membentuk masa depan pangan itu sendiri,” tuturnya.

Salmon sintetis

Dikatakan bahwa daging salmon itu mengandung 100 persen protein vegan terdiri dari jamur serta omega-3, sembilan asam amino esensial dan vitamin A, B2, B3, B6, B12 dan D2. Robin juga mengungkapkan bahwa produknya tidak mengandung gula, gluten atau kolesterol.

Dalam pembuatannya, perusahaan Robin turut bekerja sama dengan startup makanan Mycorena. Kerja sama ini dijalin untuk menciptakan sejenis mikoprotein, protein yang berasal dari jamur, yang khusus dibuat untuk dicetak 3D.

Saat ini, produk salmon sintetis sudah terjual habis di situs web Revo, dengan harga sekitar 7,50 dolar AS atau Rp115 ribu. Sehabis melebarkan sayap di Australia, perusahaan berencana untuk menjualnya di Jerman dan Negara Eropa lainnya.

Untuk diketahui, Revo sendiri mencap dirinya sebagai perusahaan makanan laut yang menyelamatkan ikan, dengan menyatakan bahwa lebih dari 18.000 ikan telah dilindungi sejak produksi dimulai.

