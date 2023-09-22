Resep Spaghetti Napolitan, Hidangan Praktis untuk Sarapan

SPAGHETTI merupakan salah satu hidangan Italia yang sangat populer di Indonesia. Di negara asalnya, spaghetti bisa diolah dengan berbagai macam saus yang lezat. Salah satu saus spaghetti paling populer di Indonesia adalah bolognese.

Namun, sebenarnya ada saus lain yang tidak kalah lezat untuk spaghetti yakni napolitan. Spaghetti napolitan ini terbuat dari campuran berbagai saus yang mudah ditemui di Indonesia, seperti saus tomat dan kecap inggris.

Anda bisa langsung mencoba membuatnya sendiri di rumah. Selain bahannya yang mudah ditemui di sekitar kita, proses pembuatan spaghetti napolitan ini juga sangat praktis. Dengan demikian hidangan ini cocok untuk semua orang yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak.

Penasaran dengan bahan dan cara membuatnya? Berikut ini resep spaghetti napolitan yang dikutip dari Instagram @michelealex, Jumat (22/9/2023).

Resep Spaghetti Napolitan





Bahan:

160 gr spaghetti, rebus hingga matang

1/2 bawang bombay, iris tipis

3/4 paprika hijau, iris tipis

2 buah sosis frankfurter, iris tipis

Saus:

6 sdm saus tomat

2 sdm kecap inggris

1/2 sdt gula

1/4 sdt garam

1/3 sdt kaldu bubuk

3 sdm air