HOME WOMEN FOOD

Resep Sate Lilit Wortel, Makanan Khas Bali yang Cocok Jadi Teman Makan Nasi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:00 WIB
Resep Sate Lilit Wortel, Makanan Khas Bali yang Cocok Jadi Teman Makan Nasi
Resep sate lilit wortel. (Foto: Dapur Berlian)
A
A
A

SATE lilit merupakan makanan khas Bali yang memiliki citarasa yang lezat. Sate lilit dibuat dari campuran daging cincang, parutan kelapa, dan bumbu khas Bali yang biasa disebut dengan base genep.

Sate lilit biasanya dijadikan sebagai teman makan nasi campur. Atau bisa juga dimakan secara langsung. Rasanya yang gurih, membuat nafsu makan semakin bertambah.

Nah bagi Anda yang ingin menikmati sate lilit nggak perlu jauh-jauh ke Bali, sebab bisa membuatnya sendiri di rumah. Kalau biasanya sate lilit menggunakan batang sereh sebagai tusukannya, Anda bisa mengkreasikannya dengan wortel. Selain itu wortelnya pun bisa dimakan.

Berikut resep sate lilit wortel ala Chef Muhammad Affan yang enak dan bergizi. Berikut rangkumannya dari aktivitas Health Provider Ajinomoto, Jumat (22/9/2023).

Resep Sate Lilit Wortel

Resep Sate Lilit Wortel

Bahan:

480 gr Daging Ayam Giling

150 gr Wortel Parut

15 ptg Wortel Rebus

1 bks Masako rasa ayam

50 gr Kelapa Parut

5 suing Bawang Putih

5 gr Ketumbar

1 sdt Lada

25 ml Air

