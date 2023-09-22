Potret Cantik Menantu Hotman Paris Chen Giovani, Jalan-Jalan ke Italia

CHEN Giovani baru saja menikahi anak bungsu Hotman Paris, Fritz Hutapea. Acara pernikahan Fritz dan Giovani digelar sangat megah di Balai Samudra, Jakarta pekan kemarin.

Chen Giovani pun bukan orang sembarangan, menurut Hotman menantunya tersebut seorang pengusaha nikel di Bali. Memang Chen Giovani sudah menjadi sorotan sejak acara lamaran dan Sangjit yang sangat mewah pada Juli 2023.

Chen Giovani Soetanto juga merupakan pecinta anjing, ia bahkan memiliki tiga anjing yang dinamai Mocha ras puddle, Soju ras mini bichon frise, dan Blue ras bichon frise. Tiga anjing Vani, sapaan Chen Giovani juga dibuatkan akun Instagram @mocha.soju.blue. Selain itu, dia pun memiliki hobi jalan-jalan seperti dilansir dari @chengiovanis.

Seperti pada foto ini, Chen Giovani bersama dengan Fritz Hutapea juga sering berjalan-jalan. Foto ini diambil keduanya tengah berlibur berjalan-jalan ke Volta Museum di Italia pada Juni 2023 lalu.

Dalam foto tersebut, dia pun tampil cantik menggunakan tanktop putih dengan rok motif bunga panjang. Dia pun menyempurnakan penampilannya dengan kacamata hitam, topi rajut dan tas kecil.

(Martin Bagya Kertiyasa)