HOME WOMEN FASHION

Koleksi AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo di NYFW Dinilai 'Perpanjang Umur' Wastra Nusantara

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:03 WIB
Koleksi AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo di NYFW Dinilai 'Perpanjang Umur' Wastra Nusantara
AMERO Jewellery X LIVETTE di NYFW, (Foto: Youtube HighEnd Magazine)
A
A
A

KAIN tenun Jepara yang dikombinasikan dengan teknik sulam bulu menjadi highlight utama koleksi yang ditampilkan AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo di gelaran New York Fashion Week (NYFW) tahun ini. 

Menghadirkan sesuatu yang beda menjadi pilihan Liliana Tanoesoedibjo untuk NYFW Spring/Summer 2024. Kesan modern dan futuristik tercipta dari koleksi istimewa tersebut.

Menurut pengamat fashion sekaligus dosen desain dan tata busana Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta, Wahyu Eka Priyana Sukmawaty, desain dan siluet dari koleksi AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo sangat 'bold' dan ini mengartikan wastra Nusantara bisa dibuat lebih masuk dan mengikuti zaman.

"Secara siluet bagus, simple tapi jelas. Garisnya juga tegas, berkarakter sekali," kata Wahyu Eka saat dihubungi MNC Portal, Jumat (22/9/2023)

(Foto: YT HighEnd Magazine) 

Melihat koleksi NYFW dari AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo, Wahyu Eka menilai busana tersebut sangat cocok untuk para perempuan yang berkarakter tegas.

 BACA JUGA:

"Kesannya, kalau dipakai itu kayak mau menguasai gitu. Cocok untuk perempuan dominan atau alpha woman," kata Yayuk, sapaan akrab dosen ini.

