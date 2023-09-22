Benang Jarum Hadir Perdana di London Fashion Week, Usung 10 Gaya

DESAINER Indonesia lewat grup “Indonesia Now” tampil di London Fashion Week Spring/Summer 2023-2024. Salah satu yang hadir dalam London Fashion Week adalah merek pakaian siap pakai Benang Jarum.

Ini pun merupakan langkah pertama Benang Jarum ke panggung global dan menampilkan koleksi bertema 'Lustrous Whisper'. Benang Jarum pun hadir bersama Buttonscarves, Nada Puspita x Khanaan, Ivan Gunawan Prive, Kami., dan Ayu Dyah Andari.

“Benang Jarum berharap dapat memberikan inspirasi kepada penikmat mode di seluruh dunia. Namun, lebih dari sekadar memberikan inspirasi, Benang Jarum juga ingin meninggalkan jejak yang berarti dalam dunia mode global,” kata salah seorang pendiri Benang Jarum Allyssa Hawadi dari keterangan tertulisnya.

Koleksi yang dihadirkan Thread Needles di London Fashion Week S/S 23-24 terinspirasi dari keindahan mempesona gaya Chinoiserie. Dengan perpaduan menawan antara keanggunan dan sentuhan modern, koleksi ini menampilkan tema bordir anggun dan hiasan manik-manik yang melengkapi desain dan menciptakan tampilan kemewahan yang elegan.

Disajikan dalam 10 gaya, koleksi Yarn Needle menampilkan desain yang memancarkan keanggunan dan glamor, menarik perhatian dengan pesonanya yang memukau. Koleksinya memadukan berbagai bahan, termasuk kain print, renda, dan jacquard. Perpaduan berbagai material yang digunakan Benang Jarum menciptakan dimensi visual yang kaya dan memancarkan pesona kemewahan.

Palet warna yang digunakan dalam koleksinya meliputi warna krem, biru tua, dan kuning. Warna-warna tersebut membentuk harmoni yang indah, memperkuat tema mewah dan elegan pada koleksinya. Setiap corak warna memainkan peran penting dalam menciptakan koleksi yang benar-benar menawan.