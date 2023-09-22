Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Terinspirasi Patung Romawi, Kim Jones Tampilkan Karya Elegan di Milan Fashion Week

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |14:01 WIB
Terinspirasi Patung Romawi, Kim Jones Tampilkan Karya Elegan di Milan Fashion Week
Karya Kim Jones di Milan Fashion Week. (Foto: Instagram)
A
A
A

KEBUDAYAAN Romawi memang kerap menjadi inspirasi, salah satunya dalam dunia fashion. Bahkan, patung-patung karya Romawi pun bisa menjadi inspirasi tampilan fashion.

Desainer Kim Jones mendapatkan inspirasi dari keanggunan abadi patung Romawi klasik. Inspirasi ini pun dia tuangkan dalam karya fesyen Fendi dalam koleksi Musim Gugur/Musim Panas 2024 Milan Fashion Week.

Kim Jones

Kesan elegan yang tak lekang oleh waktu kembali menjadi fashion seiring berkembangnya era nostalgia tahun 90an. Kim Jones pun memamerkan keanggunan patung Romawi yang lesu, dengan gaun panjang yang elegan dan atasan telanjang. bahu marmer, dalam gaun sederhana tanpa lengan.

Tanpa lipatan, ruffles atau ruching, Fendi hanya memiliki garis-garis kain rajutan yang panjang dan lembut di sekujur tubuhnya. “Saya menginginkan siluet Romawi yang sangat mewah namun lebih halus,” jelas Kim Jones seperti dilansir dari Guardian.

Kim Jones

Bentuk feminin ini diselingi dengan potongan pas. Kemeja putih dengan kerah lancip dan dua kancing, satu depan, satu belakang, memberi penghormatan kepada Karl Lagerfeld, salah satu pendahulu Jones di Fendi.

Penampilan seorang model runway sangat percaya diri, hanya membutuhkan gaun cantik, mantel ramping, dan sepatu hak klasik. Beberapa model mengenakan sarung tangan untuk menambah sentuhan elegan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
