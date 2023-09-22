Padukan Tenun dengan Gold Jewellery, AMERO Jewellery X Livette Disebut Out of The Box

LIVETTE by Liliana Tanoesoedibjo berkolaborasi dengan AMERO Jewellery di New York Fashion Week (NYFW) belum lama ini. Banyak pujian dilontarkan untuk koleksi yang meng-highlight tenun Jepara dengan teknik modern itu.

Bukan sekadar melestarikan warisan budaya Indonesia, tapi Liliana Tanoesoedibjo yang juga Ketua Umum Kartini Perindo itu dianggap berhasil menyulap tenun menjadi produk fashion yang 'out of the box'.

"(Koleksi AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo) Salah satu koleksi yang menurut saya 'out of the box', karena berhasil memadukan gold jewellery dengan tenun Jepara," ungkap Neni, representatif Kementerian Investasi RI di New York, Amerika Serikat, saat diwawancarai HighEnd Magazine selepas fashion show Indonesia Now di NYFW, baru-baru ini.

Ya, koleksi Livette by Liliana Tanoesoedibjo didominasi warna putih, namun punya detail rose gold yang cantik. Terlebih bentuk asimetris yang dituangkan di koleksi memberi kesan futuristik nan modern.

Neni pun memuji pemilihan warna yang diambil Liliana Tanoesoedibjo yang juga Caleg Dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri itu.