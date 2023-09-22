Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Padukan Tenun dengan Gold Jewellery, AMERO Jewellery X Livette Disebut Out of The Box

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |13:42 WIB
Padukan Tenun dengan Gold Jewellery, AMERO Jewellery X Livette Disebut Out of The Box
MERO Jewellery X Livette. (Foto: Highend)
A
A
A

LIVETTE by Liliana Tanoesoedibjo berkolaborasi dengan AMERO Jewellery di New York Fashion Week (NYFW) belum lama ini. Banyak pujian dilontarkan untuk koleksi yang meng-highlight tenun Jepara dengan teknik modern itu.

Bukan sekadar melestarikan warisan budaya Indonesia, tapi Liliana Tanoesoedibjo yang juga Ketua Umum Kartini Perindo itu dianggap berhasil menyulap tenun menjadi produk fashion yang 'out of the box'.

Livette by Liliana Tanoesoedibjo

"(Koleksi AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo) Salah satu koleksi yang menurut saya 'out of the box', karena berhasil memadukan gold jewellery dengan tenun Jepara," ungkap Neni, representatif Kementerian Investasi RI di New York, Amerika Serikat, saat diwawancarai HighEnd Magazine selepas fashion show Indonesia Now di NYFW, baru-baru ini.

Ya, koleksi Livette by Liliana Tanoesoedibjo didominasi warna putih, namun punya detail rose gold yang cantik. Terlebih bentuk asimetris yang dituangkan di koleksi memberi kesan futuristik nan modern.

Neni pun memuji pemilihan warna yang diambil Liliana Tanoesoedibjo yang juga Caleg Dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/194/2888027/koleksi-amero-jewellery-x-livette-by-liliana-tanoesoedibjo-di-nyfw-dinilai-perpanjang-umur-wastra-nusantara-MIPaapC1Me.jpg
Koleksi AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo di NYFW Dinilai 'Perpanjang Umur' Wastra Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/194/2887888/zahwa-massaid-bangga-tenun-jepara-amero-jewellery-x-livette-by-liliana-tanoesoedibjo-bersinar-di-nyfw-5A4N7Yq9XI.jpg
Zahwa Massaid Bangga Tenun Jepara AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo Bersinar di NYFW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/194/2884584/4-potret-momen-livette-by-liliana-tanoesoedibjo-tampil-di-indonesia-royal-gala-night-ERtx8CCho3.jpg
4 Potret Momen Livette by Liliana Tanoesoedibjo Tampil di Indonesia Royal Gala Night
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/194/2884556/livette-by-liliana-tanoesoedibjo-dan-amero-jewellery-tampil-di-kedubes-indonesia-washington-dc-cVkKfwPVb5.jpg
Livette by Liliana Tanoesoedibjo dan AMERO Jewellery Tampil di Kedubes Indonesia Washington DC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/455/3136806//batik_rianty-OQDL_large.jpg
Dari Malioboro ke New York: Kisah Transformasi Batik Rianty ke Panggung Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement