Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Resepsi Pernikahan Fritz Hutapea, Dirayakan dengan Megah dan Mewah

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |20:00 WIB
Potret Resepsi Pernikahan Fritz Hutapea, Dirayakan dengan Megah dan Mewah
Potret resepsi pernikahan Fritz Hutapea. (Foto: Instagram @fritzhutapea)
A
A
A

POTRET resepsi pernikahan Fritz Hutapea menjadi sorotan publik. Fritz Hutapea merupakan putra bungsu dari pengacara terkenal Hotman Paris yang baru saja menggelar pernikahan mewahnya dengan Chen Giovani Seotanto pada Sabtu, 16 September 2023. Pernikahan ini digelar di Balai Samudra, Jakarta Utara.

Resepsi pernikahan ini digelar menggunakan adat Batak. Penampilan tari tor-tor dan acara mangulosi turut hadir dalam rangkaian acara tersebut. Saking mewahnya, resepsi pernikahan yang digelar memakan biaya mencapai Rp5 miliar.

Selain itu isi souvenir pernikahan Fritz juga bukan kaleng-kaleng. Souvenir tersebut berisikan lima set parfum yang dikemas dalam kotak yang bergambar sang ayah, Hotman Paris.

Penasaran dengan bagaimana potret resepsi pernikahan Fritz Hutapea? Merangkum dari berbagai sumber, berikut ulasannya.

Potret Resepsi Pernikahan Fritz Hutapea

1. Kenakan Setelan Jas dan Kebaya

Resepsi pernikahan Fritz Hutapea

Kedua mempelai terlihat serasi dengan balutan baju pengantin adat Batak. Fritz tampak berwibawa dengan setelan jas serta penutup kepala sebagai tanda bahwa lelaki adalah pemimpin. Sang istri, Chen Giovani juga tampak cantik dan anggun dengan setelan kebaya, hiasan melati pada sanggulnya dan selendang ulos ragi hotang pada bahunya.

2. Tampil Cantik saat Pemberkatan

Resepsi pernikahan Fritz Hutapea

Dengan setelan jas serta gaun pengantin yang cantik, Fritz dan Chen tampak berjalan di altar dengan senyum bahagia setelah sah menjadi sepasang suami istri.

3. Ucapkan Janji Suci Pernikahan di Altar

Resepsi pernikahan Fritz Hutapea

Tangis haru Chen saat proses pemakaian cincin di altar setelah mengucapkan janji suci pernikahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/194/3084157/5_potret_momen_akad_nikah_febby_rastanty_dengan_adat_sunda_tegang_saat_ijab_kabul-qL8D_large.jpg
5 Potret Momen Akad Nikah Febby Rastanty dengan Adat Sunda, Tegang Saat Ijab Kabul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/194/3084134/potret_resepsi_nikah_febby_rastanty_dan_drajad_pakai_adat_palembang_hingga_seragam_polisi-1uFI_large.jpg
4 Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad, Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/612/3013638/potret-pesta-pernikahan-ryeowook-jadi-reuni-langka-ot15-super-junior-SV3Gt5yboT.jpg
Potret Pesta Pernikahan Ryeowook Jadi Reuni Langka OT15 Super Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007155/ini-alasan-pentingnya-wedding-vendor-di-acara-pernikahan-1YXZ2Dms8T.jpg
Ini Alasan Pentingnya Wedding Vendor di Acara Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007144/wujudkan-pernikahan-impian-dengan-wedding-vendor-terbaik-dari-gaun-hingga-dekorasi-w57CnpPote.jpg
Wujudkan Pernikahan Impian dengan Wedding Vendor Terbaik, dari Gaun hingga Dekorasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/612/2964610/tren-dekorasi-pernikahan-2024-bakal-dipenuhi-warna-peach-rangkaian-bunga-tetap-primadona-EAeKPlHLEF.jpg
Tren Dekorasi Pernikahan 2024: Bakal Dipenuhi Warna Peach, Rangkaian Bunga Tetap Primadona
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement