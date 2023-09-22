Potret Resepsi Pernikahan Fritz Hutapea, Dirayakan dengan Megah dan Mewah

POTRET resepsi pernikahan Fritz Hutapea menjadi sorotan publik. Fritz Hutapea merupakan putra bungsu dari pengacara terkenal Hotman Paris yang baru saja menggelar pernikahan mewahnya dengan Chen Giovani Seotanto pada Sabtu, 16 September 2023. Pernikahan ini digelar di Balai Samudra, Jakarta Utara.

Resepsi pernikahan ini digelar menggunakan adat Batak. Penampilan tari tor-tor dan acara mangulosi turut hadir dalam rangkaian acara tersebut. Saking mewahnya, resepsi pernikahan yang digelar memakan biaya mencapai Rp5 miliar.

Selain itu isi souvenir pernikahan Fritz juga bukan kaleng-kaleng. Souvenir tersebut berisikan lima set parfum yang dikemas dalam kotak yang bergambar sang ayah, Hotman Paris.

Penasaran dengan bagaimana potret resepsi pernikahan Fritz Hutapea? Merangkum dari berbagai sumber, berikut ulasannya.

Potret Resepsi Pernikahan Fritz Hutapea

1. Kenakan Setelan Jas dan Kebaya





Kedua mempelai terlihat serasi dengan balutan baju pengantin adat Batak. Fritz tampak berwibawa dengan setelan jas serta penutup kepala sebagai tanda bahwa lelaki adalah pemimpin. Sang istri, Chen Giovani juga tampak cantik dan anggun dengan setelan kebaya, hiasan melati pada sanggulnya dan selendang ulos ragi hotang pada bahunya.

2. Tampil Cantik saat Pemberkatan





Dengan setelan jas serta gaun pengantin yang cantik, Fritz dan Chen tampak berjalan di altar dengan senyum bahagia setelah sah menjadi sepasang suami istri.

3. Ucapkan Janji Suci Pernikahan di Altar





Tangis haru Chen saat proses pemakaian cincin di altar setelah mengucapkan janji suci pernikahan.