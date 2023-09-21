Angela Tanoesoedibjo Antusias Saksikan Gibran Rakabuming Bermain Catur dengan Atlet Para Games

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo meninjau sejumlah lokasi pemusatan pelatihan nasional (pelatnas) atlet Asian Para Games 2023 di Surakarta, Jawa Tengah.

Pada kesempatannya, Angela menyaksikan secara langsung keseruan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama salah satu atlet catur tunanetra Para Games Indonesia, Indra Yoga, bermain catur di Kusuma Sahid Prince Hotel , Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (20/9/2023).

Wamenparekraf Angela yang juga berperan sebagai Chief de Mission (CdM) atau Ketua Kontingen Para Games Indonesia, terlihat sangat antusias menyaksikan Walikota Solo Gibran Rakabuming bermain catur dengan Indra Yoga.

BACA JUGA:

Menurutnya, hal seperti ini menjadi salah satu bentuk dukungan nyata dari pemerintah terhadap atlet Asian Para Games yang akan berlaga pada 22-28 Oktober 2023 di Hangzhou, Tiongkok. Serta sekaligus sebagai bentuk penyemangat bagi para atlet.

"Yang pasti kita melihat para atlet bersemangat semua, dan tentunya kehadiran Mas Gibran dan Mas Kevin Sanjaya ke sini menambah semangat para atlet agar kita bisa membawa kemenangan yang terbaik untuk Indonesia," ujarnya.

Sementara itu Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, mengatakan dengan melihat para atlet bermain catur, ia langsung teringat masa kecilnya.

BACA JUGA:

“Saya lebih ke mengasah kemampuan, saya sempat sering bermain catur semasa kecil. Tadi banyak langkah, saya tidak kalah kok lawan para atlet,” terang Gibran.