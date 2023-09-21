Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Ini Hal yang Harus Dipersiapkan Saat Switch Carrier

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |18:39 WIB
Podcast Aksi Nyata: Ini Hal yang Harus Dipersiapkan Saat Switch Carrier
Podcast Aksi Nyata Partai Perindo (Foto: Ist)
A
A
A

SWITCH carrier adalah tindakan seseorang untuk mengejar posisi pekerjaan yang tidak berhubungan dengan lingkup kariernya pada saat ini. Ketika seseorang memutuskan untuk switch carrier, banyak pertimbangan yang akan mereka pikirkan.

Padahal sebenarnya keluar dari zona nyaman bukan hal yang mudah juga lho. Justru bisa jadi itu merupakan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan di masa depan.

 Podcast Aksi Nyata

Fotografer Robby Antony memiliki pengalaman ketika dirinya banting setir dari pekerja kantoran menjadi seorang fotografer. Menurutnya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk memutuskan switch carrier.

"Harus tau maunya apa, karena nggak semua orang seberuntung saya, networking penting banget juga," ujar Robby Antony dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk "Switch Career Semakin Menjamur, Dilematis Atau Realistis?", Kamis (21/9/2023).

 BACA JUGA:

Robby menambahkan ketika ingin berpindah karier tentunya harus mendalami dulu karier yang akan dicoba. Misalnya dia fotografi, dia membeli kamera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement