Podcast Aksi Nyata: Ini Hal yang Harus Dipersiapkan Saat Switch Carrier

SWITCH carrier adalah tindakan seseorang untuk mengejar posisi pekerjaan yang tidak berhubungan dengan lingkup kariernya pada saat ini. Ketika seseorang memutuskan untuk switch carrier, banyak pertimbangan yang akan mereka pikirkan.

Padahal sebenarnya keluar dari zona nyaman bukan hal yang mudah juga lho. Justru bisa jadi itu merupakan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan di masa depan.

Fotografer Robby Antony memiliki pengalaman ketika dirinya banting setir dari pekerja kantoran menjadi seorang fotografer. Menurutnya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk memutuskan switch carrier.

"Harus tau maunya apa, karena nggak semua orang seberuntung saya, networking penting banget juga," ujar Robby Antony dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk "Switch Career Semakin Menjamur, Dilematis Atau Realistis?", Kamis (21/9/2023).

Robby menambahkan ketika ingin berpindah karier tentunya harus mendalami dulu karier yang akan dicoba. Misalnya dia fotografi, dia membeli kamera.