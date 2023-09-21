Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Nakes Indonesia di Jepang yang "Diganggu" saat Shift Malam

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |23:30 WIB
Kisah Nakes Indonesia di Jepang yang
Pengalaman mistis nakes Indonesia di Jepang, (Foto: Vecstock/Freepik)
A
A
A

SEBAGAI tenaga kesehatan atau nakes, tugas utamanya tentulah membantu dan merawat pasien. Tidak hanya menjalankan tugasnya di siang hari, mereka pun dituntut untuk siap-sedia bekerja di malam hari saat orang-orang sedang tertidur.

Namun, tidak hanya harus menghadapi berbagai pasien dengan berbagai karakternya, sebagian ada pula yang harus menghadapi tantangan lain, seperti gangguan dari makhluk tak kasat mata. Berbagai teror seperti benda bergerak hingga penampakan pun harus dihadapi saat sedang menjalankan tugas.

Inilah pengalaman yang dialami seorang tenaga kesehatan asal Indonesia yang bekerja di Jepang. Lewat akun TikTok pribadinya, @ringyuki, pria bernama Nuvasa Lingga ini pun membagikan kisah pengalaman seramnya itu.

 BACA JUGA:

Nuvasa yang kerap berjaga di shift malam pernah mengalami gangguan makhluk halus penunggu rumah sakit, yang hadir dengan bentuk benda-benda yang kerap bergerak sendiri.

Contohnya dihimpun dari akun @ringyuki, Kamis (21/9/2023) pada video unggahannya kali ini, Nuvasa kala itu harus berjaga shift malam di malam Jumat. Setelah beberapa menit menampilkan dirinya yang tengah bekerja membereskan dokumen, pria tersebut mengatakan bahwa ia merasakan aura negatif dan terdengar suara orang melangkah.

(Foto: TikTok @ringyuki) 

Tak lama setelah penjelasannya itu, , tidak sengaja tertangkap kamera terlihat satu kursi roda yang tiba-tiba bergerak sendiri padahal tidak ada orang selain Nuvasa yang ada di ruangan tersebut.

Halaman:
1 2
      
