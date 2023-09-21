Podcast Aksi Nyata: Kisah Karyawan Pilih Banting Setir Jadi Fotografer

KADANG seorang karyawan pasti merasa jenuh dengan pekerjaannya yang begitu-begitu saja. Tak heran bila banyak orang yang berkeinginan untuk berganti posisi kerja atau yang disebut dengan switch carrier.

Namun, career switch ini bukan hanya berganti pada posisi pekerjaan saja, tetapi juga berpindah secara posisi pekerjaan dan jenjang karier. Hal itu juga dialami oleh seorang fotografer bernama Robby Antony yang dulunya bekerja sebagai pegawai kantoran.

Robby mengatakan sebelum menjadi fotografer dia bekerja sebagai sales dan marketing. Dia mengalami beberapa kali pindah kerja hingga memutuskan untuk resign.

"Pas pindah juga ngerasa dilema kayak senang sama orangnya, senang sama dunia kerjanya tapi kok merasa kurang. Sempet stres juga, karena udah pindah ke beberapa perusahaan ngerasanya sama aja," ujar Robby Antony dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk "Switch Career Semakin Menjamur, Dilematis Atau Realistis?", Kamis (21/9/2023).

BACA JUGA:

Robby mengaku dirinya berpindah karier dari pegawai kantoran menjadi fotografer bukan hal yang disengaja. Awalnya dia suka posting foto di Instagram. Tak disangka fotonya mendapat komentar dari salah satu fotografer terbaik di dunia.

"Saya sempat ketemu sama orang itu terus dia bilang, intinya kalau punya uang beli kamera dan harus diseriusin kemampuan fotonya," jelasnya.

BACA JUGA:

Ternyata tak hanya satu, beberapa orang juga mengakui kemampuannya dalam mengambil gambar. Akhirnya dia mulai membeli kamera dan belajar foto. Sejak saat itu lah dia berkecimpung di dunia fotografi.