Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Kisah Karyawan Pilih Banting Setir Jadi Fotografer

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |18:30 WIB
Podcast Aksi Nyata: Kisah Karyawan Pilih Banting Setir Jadi Fotografer
Podcast Aksi Nyata Perindo. (Foto: Ist)
A
A
A

KADANG seorang karyawan pasti merasa jenuh dengan pekerjaannya yang begitu-begitu saja. Tak heran bila banyak orang yang berkeinginan untuk berganti posisi kerja atau yang disebut dengan switch carrier.

Namun, career switch ini bukan hanya berganti pada posisi pekerjaan saja, tetapi juga berpindah secara posisi pekerjaan dan jenjang karier. Hal itu juga dialami oleh seorang fotografer bernama Robby Antony yang dulunya bekerja sebagai pegawai kantoran.

 Podcast Aksi Nyata

Robby mengatakan sebelum menjadi fotografer dia bekerja sebagai sales dan marketing. Dia mengalami beberapa kali pindah kerja hingga memutuskan untuk resign.

"Pas pindah juga ngerasa dilema kayak senang sama orangnya, senang sama dunia kerjanya tapi kok merasa kurang. Sempet stres juga, karena udah pindah ke beberapa perusahaan ngerasanya sama aja," ujar Robby Antony dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk "Switch Career Semakin Menjamur, Dilematis Atau Realistis?", Kamis (21/9/2023).

 BACA JUGA:

Robby mengaku dirinya berpindah karier dari pegawai kantoran menjadi fotografer bukan hal yang disengaja. Awalnya dia suka posting foto di Instagram. Tak disangka fotonya mendapat komentar dari salah satu fotografer terbaik di dunia.

"Saya sempat ketemu sama orang itu terus dia bilang, intinya kalau punya uang beli kamera dan harus diseriusin kemampuan fotonya," jelasnya.

 BACA JUGA:

Ternyata tak hanya satu, beberapa orang juga mengakui kemampuannya dalam mengambil gambar. Akhirnya dia mulai membeli kamera dan belajar foto. Sejak saat itu lah dia berkecimpung di dunia fotografi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171025//phk-f2xW_large.png
5 Fakta 44 Ribu Pekerja Sudah Kena PHK, Pegawai Shell Terancam Menyusul Akibat Stok BBM Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/481/3145637//tenaga_kerja-Isor_large.jpg
Kurangi Pegal saat Kerja, Cukup Butuh Waktu 5 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/56/3142807//ai-JAeU_large.jpg
Perusahaan Pangkas Karyawan, AI Ancam Pekerja Pemula di Bidang Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/298/3142707//restoran_jepang-vEUS_large.jpg
Karakter Makan Siang Pegawai Kantoran di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/337/3141307//puan_maharani-mnu9_large.jpg
Puan: Larang Perusahaan Tahan Ijazah Harus Diikuti Pengawasan dan Sanksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137334//menaker-NzKe_large.jpg
Menaker Sebut Karyawan Aset Terbesar Perusahaan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement