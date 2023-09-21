Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Potret Chacha Novita, Aktris FTV yang terseret Kasus Produksi Film Dewasa

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |20:05 WIB
7 Potret Chacha Novita, Aktris FTV yang terseret Kasus Produksi Film Dewasa
Chacha Novita. (Foto: Instagram)
A
A
A

CHACHA Novita Aktris FTV jadi salah satu selebriti yang terseret kasus film dewasa. Chacha terseret dalam kasus produksi film dewasa dari rumah produksi Kelas Bintang. Pemeran film dewasa yang diproduksi di Jakarta Selatan (Jaksel) itu pun harus menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Menurut pengacaranya, Chacha Novita mau bermain di film dewasa buatan Kelas Bintang atas ajakan pemain lain dari rumah produksi tersebut. Penasaran seperti apa potret Chacha Novita Aktris FTV yang terseret kasus produksi film dewasa? Yuk simak artikel berikut ini.

Chacha Novita

Chacha Novita dikenal dengan selebgram yang kerap mengunggah foto seksi dan berani. Artis bernama Chacha Novita diketahui pernah tampil dilayar kaca saat berperan dalam FTV.

Chacha Novita

Dalam kasus dugaan produksi film dewasa, Chacha diketahui memerankan dua judul film. Kedua film tersebut diproduksi pada tahun 2023 ini.

Chacha Novita

Dirinya mengaku dalam kasus ini ia hanyalah korban, ia dipaksa untuk berperan dalam film dewasa tersebut. Awalnya ia menolak ajakan tersebut namun tetap dipaksa.

Chacha Novita

Chacha Novia sempat diperiksa Polisi dan menjalankan tes urin untuk mengetahui apakah ia menggunakan narkotika atau tidak. Hal ini sebagai langkah antisipasi.

Halaman:
1 2
      
